"Созидатели" – трагические судьбы азербайджанских архитекторов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и по инициативе Союза архитекторов Азербайджана состоялся показ документального фильма "Yaradanlar" (Созидатели), сообщает Trend Life.

Показ фильма был посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова (1905-1992) и Садыга Дадашева (1905-1946).

Выступая на вечере режиссер фильма Шамиль Алиев и автор сценария - народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде рассказали о работе над кинолентой.

Было отмечено, что фильм был снят в 2020 году на киностудии "Salnaməfilm" и ранее удостоен наград международных кинофестивалей в Италии, Индии, Японии, США, Великобритании, Испании, России, ОАЭ, Катаре, Турции, Нидерландах и других странах.

Фильм "Созидатели" повествует о том, как сказалась коммунистическая идеология на творчестве Микаила Усейнова, Садыга Дадашева и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке. В ходе репрессий 1937 года были погублены судьбы подавляющего большинства представителей интеллигенции, в том числе родственников Микаила Усейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось прожить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях.

Автор идеи фильма - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, режиссер - Шамиль Алиев, оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов.