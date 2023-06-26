Мир принадлежит влюбленным – премьера в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представил премьеру спектакля "Sevənlərindir dünya" ("Мир принадлежит влюбленным") по произведению писателя, драматурга Амира Пехлевана, сообщили Trend Life в театре.

Режиссером спектакля является Эльмеддин Дадашов, балетмейстер – Камила Алиева, художник-постановщик – Сянан Фатуллазаде, над музыкальным оформлением работал Мухаммед Мамедов, ассистент режиссера - Тамилла Асланова.

Постановка рассказывает историю влюбленных - азербайджанца Шарифа и узбекской девушки Муяссар.

Муяссар приезжает в Баку для участия в конференции и знакомится с Шарифом. Молодые люди влюбляются друг в друга, но не все так гладко в их отношениях, процесс подготовки к свадьбе вызывает некоторые сложности. Однако, настоящая любовь может победить все трудности.

Наряду с историей любви, в спектакле показаны традиции и обычаи двух народов.

В постановке заняты заслуженные артисты Надир Хасиев, Ильгар Саламов, актеры Эмин Зейналлы, Назрин Исмаилзаде, Алимамед Новрузов, Телли Гусейнова, Расмия Нурмамедова, Руслан Мурсалов, Офелия Новрузгызы, Эльчин Иманов, Гусейн Алили, Гюльнара Азизова, Гюльдана Азимова, Нармин Алиева, Мехрибан Раджабова, Мурад Алиев, Джабраил Джабраилов. Также в спектакле заняты члены хоровой и балетной труппы театра.