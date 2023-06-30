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В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)

Культура Материалы 30 июня 2023 15:13 (UTC +04:00)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку в концертном зале Elektra Events Hall состоялся долгожданный концерт группы "Каспийский груз", сообщает Trend Life.

"Каспийский груз" – азербайджанская русскоязычная рэп-группа, в ее состав входят Весъ (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). Группа хорошо известная слушателям по таким песням, как "Табор уходит в небо", "Доедешь пиши", "Сам всё знаю".

Специальным гостем концерта был Гио Пика, исполнитель песен "Фонтанчик с дельфином", "Где прошла ты", "Листопадом" и других полюбившихся композиций.

Впервые в Баку "Каспийский груз" и Гио Пика выступили на одной сцене.

Слушатели подпевали под все песни, прозвучавшие на концерте. А покорившая сердца многих и ставшая одним из хитов 2023 года песня "На белом" и вовсе была встречена овациями.

Сами музыканты подчеркнули, что получили огромное удовольствие от выступления перед такой душевной публикой.

В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
В Баку "Каспийский Груз" и Гио Пика встретили овациями (ФОТО)
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