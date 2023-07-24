Воплощение американской мечты на азербайджанском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся показ потрясающего мюзикла "Бродвейская история" на азербайджанском языке, организованного при поддержке Союза молодежи Азербайджана и посольства США в Азербайджане, сообщает Trend Life. Автор идеи и режиссер проекта – руководитель Jam Group Азиз Азизов.

"Бродвейская история" соприкасается с идеей воплощения американской мечты. Эта история невероятной любви, преданности, выдержавшей все испытания, великую силу искусства, способную творить подлинные чудеса. Мюзикл поразил зрителей разнообразием танцевальных номеров, яркостью костюмов, потрясающими декорациями и, конечно же, оригинальными вокальными композициями, исполненными талантливыми артистами.

"Подготовка этого великолепного мюзикла заняла около двух месяцев. Главный хореограф Диляра Мурсалова вложила огромный труд в создание массовых танцевальных номеров, а вокальная и хоровая часть спектакля, а также продюсирование были возложены на Рауфа Мусаева. Особое отмечу Ляман Мустафаеву и Елизавету Горленскую за их вклад в создание потрясающих декораций и костюмов, которые сумели передать атмосферу мюзикла на высочайшем уровне. Также подчеркну вклад в реализацию проекта председателя Союза молодежи Азербайджана Закира Алиева", - отметил Азиз Азизов.

Театр Jam SS также объявил о планах открытия детской театральной студии. На данный момент уже успешно работает летняя детская театральная студия. Руководитель театра Jam SS Азиз Азизов отметил, что в ближайшие даты зрителей ожидают захватывающие мюзиклы: "Величайший Шоумен" 23 сентября, "Мама Мия: История о Донне" 7 октября, а для маленьких зрителей с 15 октября будут представлены мюзиклы "Труп невесты", "Монстры в Баку" и другие захватывающие спектакли.