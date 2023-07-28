Романтический вечер в Загульбе с гитарой у костра – когда поет душа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском Клубе авторской песни доброй традицией становится собирать друзей с гитарами у костра в Zagulba FM. Идеальная, атмосферная площадка для бардовской песни под названием Zagulba FM находится всего в нескольких километрах от Баку, сообщает Trend Life.

Авторская песня, бардовская песня или поэтическая песня - песенный жанр, возникший в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой. Это своеобразный жанр, когда песня создается на глубоком эмоциональном подъеме, в неформальной дружеской обстановке. Бардовское исполнение принято характеризовать как поющую поэзию, так как на первом плане здесь именно слова, а мелодическое сопровождение под гитару лишь способствует эмоциональному воздействию. Авторскую песню также называют формой духовного общения людей. Этому жанру присущи особая задушевность и глубокая искренность в выражении сокровенных мыслей.

"Эти песни проникают не в уши, а прямо в душу", - говорил Владимир Высоцкий об авторской песне.

Встреча прошла в очень теплой и душевной атмосфере, среди выступающих были как старейшины клуба, так и молодые талантливые исполнители, а также друзья КАПа.

Специальными гостями вечера стали народный артист Азербайджана Сархан Сархан и заслуженный артист России Борис Шварцман. Ведущей и организатором вечера была поэтесса, вице-президент Бакинского клуба авторской песни Вяфа Мамедова. Мероприятие организовано Клубом Авторской Песни Баку и Zagulba FM при поддержке Русского дома в Баку.

Бакинский Клуб авторской песни (КАП) был создан в 1974 году, и на протяжении многих лет традиционно проводит Бакинский международный фестиваль авторской песни, который в последние годы был переименован в Бакинский международный фестиваль авторской песни и поэзии. Организатор фестиваля - президент Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев, который также является главным режиссером Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

По словам Джавида Имамердиева, такие встречи - это не только музыка и стихи, а также способ укрепления творческих контактов, дружбы и взаимопонимания. Они приводят к новым знакомствам, впечатлениям, положительным эмоциям, дают возможность встретиться и пообщаться с очень интересными людьми.

Термин "бард" впервые появился еще в средневековой Европе. Так называли бродячих певцов, исполняющих и собственные песни, и народные баллады. Бардос – сказитель на языке кельтов. Такие исполнители были у каждого народа: у кельтов – бардос, древних германцев – скальды, римлян – релаторы, славян – баяны. В середине XX века в СССР бардами стали называть исполнителей авторской песни, т.е. значение этого слова почти не изменилось. Авторская песня для второй половины XX века стала символом альтернативной культуры. Дело в том, что «глянцевая» эстрадная культура не отвечала требованиям и острым вопросам времени, поэтому авторы старались донести мысли и чаяния современных людей до общества. Так возникает современный монотеатр, в котором автор должен выполнять одновременно роли поэта, композитора и исполнителя. Движение авторской песни постепенно приобрело массовый характер.