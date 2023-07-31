Афаг Аббасова продолжает покорять Италию - в этот раз главная партия в опере Джузеппе Верди "Травиата" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Продолжающая свою творческую деятельность в Италии ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных премий, заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова исполнила главную партию Виолетты Валери в опере Джузеппе Верди "Травиата", сообщает Trend Life.

Опера в трех действиях Джузеппе Верди на либретто Франческо Марии Пьяве, основанное на пьесе Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", в основе которой, в свою очередь, лежит его же полуавтобиографический роман.

Спектакль, организованный министерством культуры Италии и мэрией города Тропеа региона Калабрия, был представлен на сцене Teatro del porto. В опере приняли участие известные итальянские вокалисты: Энрико Гуэрра, Лука Бруно, Франческо Лаино и Мария Кристина Имброгно. Выступление артистов прошло в сопровождении Симфонического оркестра Калабрии под управлением Альберто Веронези. Выступление артистов были встречены овациями зрителей.

Напомним, что ранее Афаг Аббасова на сценах Италии с большим успехом сыграла главные партии в операх "Аль Мулино" Отторино Респиги и "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, а также выступала на международных фестивалях Mezza Estate, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini и т.д.