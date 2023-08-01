Азербайджанские художники представили свои работы в Венеции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские живописцы приняли участие в международном симпозиуме художников в Венеции. Об этом Trend Life сообщила основатель и руководитель Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Международный симпозиум организован Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова и галереей ART Studio Loreta Larkina в Палаццо Приули Бон в Венеции в рамках художественного проекта "Искусство без границ".

Участниками проекта стали художники из Азербайджана, Италии, Турции, Казахстана, Греции и Франции.

Художники создавали свои работы на пленэре и в студии, они писали городские пейзажи, изображали каналы с проплывающими лодками, городские улочки, знаковые архитектурные здания.

Программа симпозиума была насыщенной и интересной, по его итогам была проведена выставка. Экспозиция вызвала большой интерес у итальянского зрителя. На представленных работах были изображены не только городские пейзажи Венеции, произведения также отражали историю, традиции и культуру стран, которые представляли мастера кисти.

Азербайджан на мероприятии представили Асмер Нариманбекова, Сахиб Асадлы, Лала Агаева, Захар Гасанова. Среди участников также Мусапир Жанузак, Айткуль Тасмагамбетова, Умит Жубанишева, Галия Макашева, Зерде Бакытбек (Казахстан) К.Музаффер Генчер (Турция), участники ассоциации International action Art Piraeus при ЮНЕСКО.