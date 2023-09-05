Делегация министерства культуры Азербайджана находится с визитом в Китае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Делегация министерства культуры Азербайджана с 3 сентября находится с визитом в Китайской Народной Республике, сообщили Trend Life в ведомстве.

В рамках визита в Пекине состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и министра культуры и туризма Китая Ху Хэпина в расширенном составе.

В ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что основу сегодняшнего развития двусторонних отношений заложил общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение отношениям с Китаем. Как и в различных областях сотрудничества, хорошие традиции отношений сформировались и в сфере культуры. Свидетельством тому является показ оперетты выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Arşın mal alan" (Аршин мал алан) в разных городах Китая.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере театрального искусства, кинематографа, музейного и библиотечного дела, сохранения и восстановления культурного наследия, а также языка и литературы.

Была отмечена важность взаимного обмена опытом в области реставрации памятников, библиотечного дела и кинематографии, состоялся обмен мнениями по совместному кинопроизводству, а также сотрудничеству в сфере творческих индустрий.

Подчеркнув важность "Бакинского процесса", запущенного в 2008 году по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в межкультурном диалоге Адиль Керимли отметил, что правительство Китая всегда уделяет внимание Всемирному форуму по межкультурному диалогу, проводимому в Азербайджане в рамках этой платформы.

Он пригласил китайскую сторону принять участие в очередном форуме, который пройдет в 2024 году в Баку. Приняв приглашение, министр культуры и туризма Китая выразил признательность.

Ху Хэпин выступил с предложением о проведении в следующем году Недели китайской культуры в Азербайджане, по этому поводу состоялся обмен мнениями.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи делегация Азербайджана посетила памятник всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, возведенный в парке Чаоян в Пекине.

Также в рамках визита состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с известным китайским фотографом Ло Хоном (Luo Hong).

В ходе встречи состоялось обсуждение обмена опытом в сфере фотографии и дальнейшего сотрудничества. После встречи делегация Азербайджана ознакомилась с выставкой фотографий китайского фотохудожника.

Отметим, что визит делегации Азербайджана в Китай продлится до 9 сентября.