"Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя" на AzTV и Mədəniyyət: в жюри - Мубариз Тагиев, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 16 сентября при генеральном спонсорстве Nizami Boutique House стартует конкурс талантов "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя), сообщает Trend Life.

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, Министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Автор проекта и режиссер – Севиндж Керимова, организатор – Сабина Гасанова.

Конкурс охватывает пять направлений – вокал, хореография, оригинальный жанр, музыкальные группы и композиторство. Благодаря дневникам, опубликованным на YouTube (https://youtube.com/@Baki.Payizi?si=rDyn93riEyx0UPfS), зрители могут лучше познакомиться с участниками конкурса

В состав жюри первого тура вошли – народные артисты Мубариз Тагиев, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, Энвер Садыгов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, популярный исполнитель Ильгар Хаял и доктор философии по искусствоведению Марьям Бабаева.

Первый тур можно посмотреть по телеканалу AzTV - 16 и 17 сентября в 15.00, повтор в эфире Mədəniyyət - в те же дни в 23.00. "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" будет представлен по субботам-воскресеньям.

Гала-концерт проекта состоится 3 ноября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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