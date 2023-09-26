В Баку создана "Школа вокала Бюльбюля" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку создана "Школа вокала Бюльбюля", посвященная основоположнику азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученому-исследователю, педагогу, общественному деятелю, народному артисту СССР, лауреату Государственной премии СССР Бюльбюлю, сообщает Trend Life.

Автор идеи создания "Школы вокала Бюльбюля" – заслуженный артист Азербайджана, известный оперный певец Рамиль Гасымов.

Рамиль Гасымов отметил, что с именем Бюльбюля связано формирование и распространение классических вокальных традиций в Азербайджане, создание научно-вокальной лаборатории, кафедры "Сольное пение и оперная подготовка" в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

По словам оперного певца, идея создания школы возникла у него давно, и он говорил о ней видному композитору, исполнителю, общественному деятелю, послу Азербайджана в России, народному артисту Азербайджана Поладу Бюльбюльоглу.

"Моим учителем был народный артист Мобиль Ахмедов - ученик Бюльбюля. Сегодня наши преподаватели используют в обучении различные вокальные техники, и это достойно похвалы. Вокальная школа, которую я представлю, опирается на основы азербайджанской национальной вокальной науки, которые оставил нам в наследство Бюльбюль. Я решил взять на себя эту миссию. Изначально выберу пять учеников и начну интенсивное обучение на безвозмездной основе", - подчеркнул он.

Рамиль Гасымов также отметил, что начал преподавательскую деятельность в Азербайджанской национальной консерватории.