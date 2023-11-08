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В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)

Культура Материалы 8 ноября 2023 16:17 (UTC +04:00)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Исмаиллы перед Центром Гейдара Алиева состоялся праздничный концерт, организованный Международным центром мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Мероприятие организовано в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər", который проводится при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября. Серии мероприятий в рамках фестиваля проходят в Баку и в регионах Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители общественности, семьи шехидов, участники 44-дневной Отечественной войны и жители города. Перед концертной программой выступили глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, депутат Новруз Аслан, мастер декламации Пюнхан Исмаиллы прочитал патриотические произведения.

Музыканты Международного центра мугама представили красочную программу с мугамами, народными песнями и теснифами. Выступления ханенде Эльгиза Алиева, Нисбат Садраевой, Кёнуль Халилзаде и Мамеда Наджафова были встречены аплодисментами жителей.

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В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы (ФОТО)
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