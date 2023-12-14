БАКУ /Trend Life/ - Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Мелик, сообщили Trend Life в близком окружении актера.

Отметим, что Рамиз Мелик родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов.

В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

Allah rəhmət eləsin.