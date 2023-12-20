Феерический юбилей Юлия Гусмана в Баку отметили красочным спектаклем "Не бойся, мы с тобой!" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера концерта-спектакля "Qorxma, biz səninləyik!" (Не бойся, мы с тобой!), посвященная 80-летию Юлия Гусмана, сообщает Trend Life.

Среди гостей были государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, гости из России.

Неизменно веселый, всегда находчивый, покоряющий аудиторию тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом, глубоко почитающий традиции и всегда подчеркивающий свою искреннюю любовь к родному Баку - таким мы знаем Юлия Соломоновича Гусмана.

Народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России, обладатель государственных наград и премий, капитан легендарной команды КВН "Парни из Баку", постоянный член жюри Высшей лиги КВН, известный кинорежиссер и театральный постановщик, автор сотен телепрограмм, спектаклей и фильмов, теле- и радиоведущий, сценарист, литератор, директор Центрального Дома кино, основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии "Ника" и премии "Зелёное яблоко - золотой листок" для молодых кинематографистов, кавалер государственных орденов "Шараф" и "Шохрат" (Азербайджан), "Дружба" (Азербайджан и Россия) - достойный путь славной жизни!

Но как уместить такой путь в одном спектакле? Режиссер-постановщик "Не бойся, мы с тобой!" Джавид Имамвердиев решил создать концерт-спектакль на основе воспоминаний творческого коллектива приключенческого, музыкального комедийного фильма "Не бойся, я с тобой!" (авторы сценария - Юлий Дунский и Валерий Фрид, оператор – Валерий Керимов, композитор - Полад Бюльбюльоглу, директор - Надир Алиев), снятого в 1981 году и ставшего шедевром, одним из лучших в советском кинематографе (только первый показ собрал более 60 млн зрителей) и по сей день любимого миллионами.

Причем интересные моменты из жизни Юлия Гусмана и о съемках фильма озвучивались артистами театра, воплотившими героев картины. Самого юбиляра прекрасно воплотил Эмиль Гейдаров, Полада Бюльбюльоглу (Теймур) – Ниджат Али, Гамиду Омарову (Телли) – Мехрибан Залиева, Льва Дурова (Сан Саныч) – Рауф Бабаев, Мухтарбека Кантемирова (Рустам) – Леонид Клец, Мирзу Бабаева (Фарзали бек) - народный артист Ильхам Намиг Камал, Гасана Турабова (главарь бандитов Джафар) – заслуженный артист Шовги Гусейнов. Спектакль сопровождался кадрами из фильма. Ведущими солистами вечера были заслуженный артист Фарид Алиев и Мехрибан Залиева, которые исполняли композиции из фильма. В спектакль также привнесена сцена из спектакля Юлия Гусмана "Человек из Ламанчи", в котором в свое время главную роль - Дон Кихота сыграл 90-летний легендарный Владимир Зельдин. На бакинской сцене эту роль сыграл старейший актер, 86-летний заслуженный артист Борис Графкин, а Дульсинею - Ольга Георгиева. А также в спектакль вошла композиция из продолжения фильма, снятого спустя 30 лет, под названием "Не бойся, я с тобой! 1919". В спектакле приняли участие хоровая и балетная трупы театра, юные спортсмены Федерации каратэ Азербайджана, более 120 человек.

Композитор постановки – народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу, авторы либретто – Елена Исаева и Джавид Имамвердиев. Автор идеи спектакля - брат юбиляра, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Идея отметить юбилей Юлия Гусмана на сцене театра, где легендарный режиссер в свое время работал, принадлежит директору театра, заслуженному деятелю искусств, доктору философии по искусствоведению Алигисмету Лалаеву, который также является художественным руководителем постановки. Дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстер-постановщик – заслуженный артист Эмин Алиев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, концертмейстер – Фидан Алиева, художник по гриму – Айбениз Гусейнова, ассистент режиссера - Тамилла Асланова.

С воспоминаниями и поздравлениями выступили актеры фильма - народные артисты Гамида Омарова (Телли) и Александр Шаровский (инженер Петров), по видеосвязи - Джахангир Новрузов (Мардан). С песней выступил народный артист Сархан Сархан. Была почтена память актеров, которые своими ролями привнесли яркие краски в эту картину - Сергея Юрского, Льва Дурова, Мухтарбека Кантемирова, Мирзы Бабаева. Гасана Турабова, Насибы Зейналовой, Садыха Гусейнова, Мухтара Маниева...

Как известно, Юлий Гусман также обладатель коричневого пояса каратэ и организатор Федерации каратэ Азербайджана. Президент Федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов и пятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы Рафаэль Агаев поздравили юбиляра, вручив символический черный пояс и 8 дан по каратэ.

Спектакль прошел под овации зрителей, стоя приветствовавших юбиляра и творческий коллектив. Со словами благодарности выступил Юлий Гусман, воспоминаниями и пожеланиями поделился Михаил Гусман. Завершился вечер исполнением Поладом Бюльбюльоглу вечного хита "Как жили мы, борясь".

АМИ Trend от всей души и сердца поздравляет Юлия Гусмана с юбилеем и желает долгих лет жизни и творческих свершений!

Фото – Вугар Иманов.

А кто не смог посетить спектакль, могут сделать это сегодня и завтра...

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