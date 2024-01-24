Путешествие из Азербайджана в Болгарию. День кино и черно-белые сказки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках международного Софийского кинофестиваля стран Ближнего Востока и Северной Африки (Sofia Middle East & North Africa Region Film Festival, MENAR) прошел День азербайджанского кино и открылась фотовыставка "Путешествие в Азербайджан", сообщает Trend Life.

В экспозиции болгарского фотографа турецкого происхождения Арслана Ахмедова "Путешествие в Азербайджан" представлены черно-белые фотографии, отражающие образ жизни, традиции и многообразие культуры жителей Азербайджана, рассказывающие о сказочной красоте природы регионов страны.

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов рассказал об истории азербайджанского кинематографа, отметив, что проект является очередным мостом культуры между странами.

Гостям был представлен художественный фильм Али-Саттара Гулиева "Прощай, Шмидт!", повествующий о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь счастье и любовь. События картины происходят в Гёйгёле (ранее Еленендорф - поселение, основанное в 1819 году в Азербайджане переселенцами из немецкой Швабии). Эмиль Шмидт мечтает эмигрировать на историческую родину в Германию, ежемесячно забрасывая посольство ФРГ официальными запросами. Но не все так просто, как казалось ему в самом начале. Его принимают, но лишь в кабинеты. Его слушают, но не слышат. Ему сочувствуют, но не помогают... Но что может быть выше человеческих ценностей, любви и свободы? Что может быть ближе нам, чем Родина? Что может быть важнее для человека, жизнь которого может оборваться в любой момент?

Автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор – Надир Мехтиев, художник – Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский. В главных ролях - заслуженный артист Расим Джафаров, актер Азер Айдемир и актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра Мариам Кития. В ролях - народные артисты Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмайлов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Земфира Садыгова, а также Гюнель Мамедова, Алихан Раджабов и другие.

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