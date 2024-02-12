В Баку пройдет вечер, посвященный великому шотландскому поэту Роберту Бернсу

БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация выпускников Университета Глазго в Азербайджане (UGAAA) проведет в отеле "Ширваншах" 17 февраля в 18:00 мероприятие "Ночь Бернса", посвященное великому шотландскому поэту Роберту Бернсу, сообщил Trend Life президент UGAAA Фарид Насирли.

Мероприятие обещает стать увлекательным событием с участием представителей посольства Великобритании, выпускников вузов Великобритании и гостей из различных организаций. Гости соберутся, чтобы пообщаться, насладиться эксклюзивным ужином и вместе принять участие в культурном путешествии по Шотландии. Вечер продолжится чтением стихов Роберта Бернса и произведений известных поэтов Азербайджана.

Ассоциация выпускников Университета Глазго в Азербайджане (UGAAA) была основана в 2023 году при поддержке Университета Глазго. UGAAA с гордостью выступает как известная глобальная ассоциация выпускников университета. Ее основная задача – развивать чувство общности среди выпускников Университета Глазго и азербайджанских выпускников, связанных с британскими учреждениями. Кроме того, ассоциация стремится создать надежную сеть среди своих выпускников, способствуя установлению значимых связей во время мероприятий.

Для дополнительной информации:

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