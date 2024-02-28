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Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)

Культура Материалы 28 февраля 2024 15:00 (UTC +04:00)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры имени Р. Ахундова состоялась встреча с писателем, автором детективов Мушфигом Аббасовым, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Qonağımız var", реализуемого Главным управлением культуры города Баку.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На встрече было рассказано о творческой деятельности писателя, а также отмечено, что основная цель мероприятия – повышение интереса молодого поколения к литературе.

Мушфиг Аббасов обсудил с читателями сюжеты и образы героев своих книг, рассказал об особенностях создания произведений в детективном жанре.

На мероприятии читатели задали автору интересующие их вопросы, в том числе о том, как создавались книги "- 4", "Qan haqqı", "Şeytanın siması".

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Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
Как создать захватывающий детектив: встреча с писателем Мушфигом Аббасовым (ФОТО)
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