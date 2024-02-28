В Барселоне почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Барселоне (Испания) прошло мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в Arts Council Azerbaijan.

Мероприятие прошло при организации посольства Азербайджана в Испании и поддержке Дома Азербайджана в Барселоне и НПО Arts Council Azerbaijan.

На мероприятии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Был продемонстрирован видеоролик о Ходжалинской трагедии. Пианистки Сара Амириан Дилруба, Айдан Аббасова и скрипачка Энджи Харуми Мендоса исполнили произведения, являющиеся жемчужинами азербайджанской и мировой классической музыки.

В рамках мероприятия была развернута выставка известного азербайджанского художника Назима Мамедова (1934-2004) "Xocalı harayı" (Крик Ходжалы).

В представленных работах художник отразил ужасы самого жестокого преступления против человечности. Автор отобразил на холсте истории жизни, судьбы жертв трагедии.

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов проинформировал присутствующих о коллекции картин своего отца - режиссёра, художника Назима Мамедова.

Было подчеркнуто, что в 2002 году, в 10-ю годовщину Ходжалинского геноцида, в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку прошла выставка работ Назима Мамедова, а после вся коллекция была передана в дар музею.

Также на мероприятии было рассказано о книге "Xocalı harayı", написанной Дадашом Мамедовым.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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