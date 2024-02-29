В рамках проекта "Музыка в музее" представлен вечер национальной музыки - мугам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Музыка в музее" при организации министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского национального музея искусств состоялся очередной концерт, сообщает Trend Life.

Концертная программа в Азербайджанском национальном музее искусств, которая прошла под названием "Вечер национальной музыки", была представлена солистами Международного центра мугама.

На вечере выступили - заслуженная артистка Азербайджана Севиндж Сарыева, ханенде Эльгиз Алиев, Мурад Лачин, Сабина Арабли, Гюнай Имамвердиева.

Ханенде выступили в сопровождении музыкантов Рустама Муслимова (тар), Эльнура Салахова (кяманча), Рафаэля Аскерова (балабан), Махты Мухамедализаде (канон), Сиявуша Керимова (нагара).

Встреченная с особым интересом концертная программа была дополнена тематической экскурсией по выставке "Салам, Новруз!" с представлением произведений, на которых изображены национальные музыкальные инструменты.