В Баку отметили праздник весны Мэрцишор (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось мероприятие, посвященное празднованию древнего традиционного румынского и молдавского праздника весны - Мэрцишор, сообщает Trend Life.

На мероприятии выступили временно исполняющая обязанности директора музея Мира Маммадханова, посол Республики Молдова в Азербайджане Александр Есауленко и посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре. Сотрудник посольства Румынии, эксперт ЮНЕСКО Николетта Загура подробно рассказала о традициях этого праздника, и его схожести с праздником Новруз.

В рамках мероприятия, организованного Азербайджанским национальным музеем ковра совместно с посольствами республик Румынии и Молдовы, были представлены молдавский национальный танец, мастер-классы по изготовлению сувенирных ковриков "Буталы" и бутоньерок в виде цветочков из ниток красного и белого цвета, а также проведена экскурсия по экспозиции музея.

Отметим, что мэрцишор - традиционный праздник встречи весны в Молдове и Румынии, который празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется мэрцишором.

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