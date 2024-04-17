"Вселенная Disney" в Баку – захватывающее музыкальное путешествие с Mystery Ensemble

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится концерт ансамбля Mystery Ensemble под названием "Вселенная Disney", сообщает Trend Life.

Концерт позволит слушателям погрузиться в мир знаменитых мультисторий, почувствовать себя их главным героем, совершить яркое, неповторимое, захватывающее музыкальное путешествие по волшебным вселенным хитов Disney.

В программу вечера будут включены мелодии из анимационных шедевров – "Король Лев", "Красавица и Чудовище", "Бэмби", "101 далматинец", "Пиноккио", "Спящая Красавица", "Белоснежка и семь гномов" и многих других.

Концерт в зале, украшенном сотнями свечей, будет наполнен волшебной атмосферой. Мероприятие подарит уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки и максимально задействует слуховые и зрительные ощущения публики.

Организаторы концерта – RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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