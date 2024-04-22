"Чернушка" в бакинском театре – история дружбы, разлуки и смерти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку проходят репетиции спектакля "Qaraca qız" (Чернушка) по произведению Сулеймана Сани Ахундова и Абдуллы Шаига, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик спектакля – народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова, режиссер – заслуженный артист Нофель Велиев, художник – Ниса Хатамова, музыкальное оформление – Ирада Мурадова.

Спектакль рассказывает историю маленькой доброй девочки по имени Туту. Малышка осталась сиротой, и ее забрали с собой цыгане. Позднее Гусейнгулу-ага приютит ребенка у себя дома, где все начинают называть ее Чернушкой. Там малышка знакомится с девочкой по имени Агджа - дочкой Гусейнгулу-аги. Несмотря на то, что условия, в которых жили эти девочки, абсолютно разные, это не становится препятствием для их дружбы. Однако мама Агджи – Периджахан ханум невзлюбила Чернушку и разлучила подруг. Но однажды, когда Агджа попала в беду, Чернушка, не колеблясь, жертвует своей жизнью, чтобы спасти ее от смерти.

Роли в спектакле исполнят заслуженные артисты Гямар Мамедова, Эльнур Гусейнов, Мехрибан Абдуллаева, Гюляр Набиева, актеры Рашад Сафаров, Рамиг Насиров, Халида Алимамедова, Земфира Абдулсамедова, Ирада Рашидова, Адалят Абдулсамед, Эльгюн Яхъяев, Ася Атакишиева, Назрин Зейналова, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Кенуль Абилова, Симузар Агакишиева, Зюмрюд Гулиева, Айгюн Фатуллаева, Хилал Дамиров, Матлаб Абушов, Нурана Гусейнова, Гюльбениз Латифова, Юсиф Дадашов, Халиг Бекиров.

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