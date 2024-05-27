Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)

Культура Материалы 27 мая 2024 16:26 (UTC +04:00)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Фото: Личный архив Рустама Гусейнова

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялась лекция нумизмата, сотрудника Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Рустама Гусейнова под названием "Банкноты Азербайджанской Демократической Республики", сообщает Trend Life.

Лекция исследователя Рустама Гусейнова была посвящена 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

В беседе с Trend Life до начала лекции Рустам Гусейнов подчеркнул, что деньги ― одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета.

- Рустам, скажите, когда впервые была введена в обращение собственная валюта Азербайджана?

- В сентябре 1919 года была осуществлена первая эмиссия денежных знаков Азербайджанской Демократической Республики, которая продолжалась до 28 апреля 1920 года. До этого момента в качестве денег АДР использовало боны Закавказского комиссариата, так называемые закбоны.

- Каким номиналом в тот период выходили банкноты?

- АДР использовало пять номиналов: 25, 50, 100, 250 и 500 манат (рублей). Готовилась реформа по деноминации и вводу в оборот новых денежных знаков, но из-за прекращения существования АДР она не была проведена. На лекции я продемонстрирую редкий пробный образец банкноты АДР нового типа номиналом в один манат.

- Как выпуск в обращение собственной валюты повлиял на торгово-экономические отношения?

- Ввод в оборот своей валюты позволил стабилизировать экономическую ситуацию в АДР и вернуть финансовые процессы в нормальное русло, так как к этому моменту закбоны из-за неконтролируемого и ничем не обеспеченного массового выпуска потеряли покупательную способность и уже не воспринимались как деньги населением.

- Скажите, в каких музеях Азербайджана можно увидеть банкноты Азербайджанской Демократической Республики?

- В Национальном музее истории Азербайджана, кроме того они являются популярным предметом интереса частных коллекционеров.

Отметим, что в ходе лекции Рустам Гусейнов показал образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики, облигаций Бакинской городской управы, подробно объяснил их особенности и разновидности, рассмотрел их роль в истории Азербайджана.

Эти банкноты представляют особый интерес для историков, так как благодаря им можно прояснить детали не только политической, но и экономической истории Азербайджана.

Большой интерес аудитории вызвали факты обращения бумажных денег АДР и деятельность первого в истории Азербайджана Государственного банка.

По ходу лекции зрители задавали вопросы о малоизвестных банкнотах. Особый интерес вызвал пробный экземпляр 1920 года из готовящейся к выходу новой серии банкнот.

Цель проведения мероприятия ― привлечь внимание к истории денег Азербайджана и стимулировать интерес к изучению малоизвестных деталей истории страны.

Автор проекта Рустам Гусейнов ― нумизмат, сотрудник Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости