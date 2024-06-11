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Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 11 июня 2024 17:14 (UTC +04:00)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Фото: Arts Council Azerbaijan

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В арт-резиденции Arts Council Azerbaijan в Мардакане состоялся июньский пленэр "Açıq səma altında" (Под открытым небом), организованный НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life. Руководителем проекта является Дадаш Мамедов.

Это интерактивное творческое мероприятие направлено на поддержку и развитие талантливых художников.

Цель пленэров – предоставление художникам возможности часто собираться в неформальной обстановке для совместного создания картин, обмена опытом и энергией, а также создания произведений искусства вне помещения. Такие мероприятия способствуют постоянному общению художников, стимулируют их развитие и продвижение их творчества.

Традиционно, с раннего утра участники мероприятия, среди которых были как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения, работали на открытом воздухе. В пленэре приняли участие художники Дадаш Мамедов, Мяляк Аббасзаде, Ляман Гаджиева, Гусейн Кянгярли, Самира Фаизова, Руслан Рустамов, Алия Асадуллаева и Наиля Магерамова.

Такие мероприятия способствуют развитию талантов и укреплению культурных связей внутри сообщества художников.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
Создавай картины под летним небом Азербайджана (ФОТО)
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