Феномен джаза и поп-романтизма французской исполнительницы Elia на Baku Piano Festival (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный Baku Piano Festival порадовал меломанов концертом французской исполнительницы Elia, сообщает Trend Life.

Стиль Elia – интересный феномен, сочетающий джаз и поп-романтизм. Певица, композитор и пианистка Elia (ее мать родом из Баку) очаровывала зрителей своими романтическими композициями и удивительно гармоничным и плавным сочетанием разных музыкальных стилей. Финалом концерта стало исполнение азербайджанских музыкальных произведений, с восторгом встреченное аудиторией. Особо аудиторию концерта впечатлило исполнение ею азербайджанской народной песни "Сары гялин". Концерт завершился бурными овациями. Зрители долго не хотели отпускать артистку, награждая её бурными аплодисментами.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

Хэштеги: #bakupianofest #bakupianofestival

Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!