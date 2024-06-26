На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Baku Piano Festival прошел концерт группы французского музыканта Адриaна Брондейса, сообщает Trend Life.

Адриaн Брондейс - французский джазовый пианист и композитор. Победитель конкурсов LetterOne RISING STARS Jazz Award 2018, Jazz à Juan 2017, Antibesс, Jazz à Porquerolles 2017. В 2017 году он спродюсировал и выпустил свой первый альбом в составе квинтета Euforia, который имел большое признание и международный успех после выступлений в Азии (фестиваль Jazzmandu в Непале, международный джазовый фестиваль в Калькутте в Индии).

После обучения в консерватории Ниццы в 2018 году он переехал в Париж, чтобы учиться у Мануэля Рошмана, и окончил консерваторию CRR в Париже. В ноябре 2022 года получил главный приз UNAC (Национальный союз авторов и композиторов Франции).

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

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