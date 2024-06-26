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На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)

Культура Материалы 26 июня 2024 16:34 (UTC +04:00)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках Baku Piano Festival прошел концерт группы французского музыканта Адриaна Брондейса, сообщает Trend Life.

Адриaн Брондейс - французский джазовый пианист и композитор. Победитель конкурсов LetterOne RISING STARS Jazz Award 2018, Jazz à Juan 2017, Antibesс, Jazz à Porquerolles 2017. В 2017 году он спродюсировал и выпустил свой первый альбом в составе квинтета Euforia, который имел большое признание и международный успех после выступлений в Азии (фестиваль Jazzmandu в Непале, международный джазовый фестиваль в Калькутте в Индии).

После обучения в консерватории Ниццы в 2018 году он переехал в Париж, чтобы учиться у Мануэля Рошмана, и окончил консерваторию CRR в Париже. В ноябре 2022 года получил главный приз UNAC (Национальный союз авторов и композиторов Франции).

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

Хэштеги: #bakupianofest #bakupianofestival

Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

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На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
На Baku Piano Festival прошел концерт французской группы Адриaна Брондейса (ФОТО)
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