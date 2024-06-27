Эмоциональные мотивы Австрии в неоновом свете в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего международного Baku Piano Festival прошел концерт австрийской группы Martin Listabarth Trio, сообщает Trend Life.

Джазовый пианист и композитор Мартин Листабарт создаёт музыку, сочетающую тональную элегантность и музыкальную изобретательность с игривостью, остроумием и интересными переходами. Вдохновение для своих композиций он черпает от пейзажей и городов, людей и личных встреч. Это отражается в очень эмоциональной музыке – иногда меланхоличной, иногда напряженной, иногда забавной, приправленной гармоническими и ритмическими тонкостями.

В этот вечер Martin Listabarth Trio порадовало бакинскую аудиторию изысканным джазовым коктейлем, сочетающим классический джаз с нотами восточных мелодий. Мелодии удивляли и погружали в ностальгическую атмосферу слушателей, узнающих родные мотивы, при этом исполнение в неоновом свете придавало вечеру особую ауру. Музыканты смогли создать уютную и теплую атмосферу, которая сделала вечер незабываемым.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

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