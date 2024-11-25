В Гянджинской филармонии состоялся концерт, посвященный творчеству видного композитора Гаджи Ханмамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт, посвященный творчеству видного композитора, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Гаджи Ханмамедова (15.07.1918 - 7.04.2005), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе в сопровождении оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и дирижера Хаяла Гахраманова Гянджинской государственной филармонии выступили солисты филармонии – народная артистка Шахназ Гашимова, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, вокалисты Самира Гаджиева, Замина Мустафаева, Самир Мамедов и Азер Вердиев. Были представлены композиции Güllü, Qurban olduğum, Yaşa könül, Arzuya bax, sevgilim, Gözüm düşdü, Gözünə qurban, Niyə döndü, Aldatmayaq bir-birimizi и другие песни. Лауреат республиканских и международных конкурсов Байрам Узеиров представил "Тар и оркестр, концерт № 3, Часть I".

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