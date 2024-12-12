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Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)

Культура Материалы 12 декабря 2024 16:24 (UTC +04:00)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Фото: Arts Council Azerbaijan

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В культурном центре Ambassador Cultural Club состоялся воркшоп "Венгрия глазами азербайджанских художников", организованный посольством Венгрии в Азербайджане и Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

"Этот уникальный проект, разделенный на три этапа, начался с встречи азербайджанских художников с послом Венгрии в Азербайджане Тамашом Торма, который поделился своим взглядом на страну. После вдохновляющего знакомства с богатой культурой Венгрии, художники собрались на воркшопе, где на холстах выразили свои эмоции", - отметил руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Основная цель Arts Council Azerbaijan в проведении этого воркшопа – стимулировать интерес к искусству и популяризировать творчество талантливых азербайджанских художников. Проект "Венгрия глазами азербайджанских художников" - это прекрасный пример культурного сотрудничества, обогащающего общество через искусство и взаимопонимание.

Куратор воркшопа Сона Гулиева руководила творческим процессом, в котором приняли участие художники - Айнура Мустафаева, Роя Гасанова, Эльшан Рзазаде, Лейли Мусеибова, Наиля Магерамова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наргиз Гулиева, Руслан Рустамов, Севиндж Гянджали, Тарана Алиева, Гусейн Кянгярли, Севда Рустамова, Нигяр Алиева и Мяляк Аббасзаде.

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Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Венгрия глазами азербайджанских художников (ФОТО)
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