Вечер музыки и поэзии в честь 100-летия Гусейна Арифа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 100-летию видного поэта, народного поэта Азербайджанской ССР, лауреата Государственной премии, члена Союза писателей СССР и Азербайджана Гусейна Арифа (1924-1992), сообщает Trend Life.

Выступившие руководитель отдела поэзии Союза писателей Азербайджана, поэт Ибрагим Идрисли, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, академик Низами Джафаров, депутат Милли Меджлиса Эльнара Акимова, председатель Союза ашугов Азербайджана, профессор Махаррам Гасымов, председатель Газахского благотворительного общества, профессор Ильхам Пирмамедов, а также от имени семьи Гусейна Арифа его внук Турал Рахманзаде поделились мыслями о жизни и творчестве Мастера слова.

В концертной программе выступили народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Алмаз Оруджева и Бабек Нифталиев, Вафа Везирова, лауреаты республиканских и международных конкурсов Рашад Дадашев, Фируза Исмаил, Гусейнага Асланов, ашуг Эльмеддин Мамедов, Ревана Курбанова, Нурлана Абдуллаева, Авды Мусаев, Хаял Гусейнов, ашуг Самира и Али Таптыгоглу в сопровождении инструментального состава заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист Агаверди Пашаев, музыкальный руководитель – Махир Ибрагимов).

Фото - Кямран Багиров

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Уроженец Газахского района Гусейн Ариф с детских лет был слушателем меджлисов ряда ашугов, что позже повлияет на творчество поэта. Сам поэт считал своим учителем Ашуга Мирзу, а в его произведениях видел истоки своего творчества. Был выпускником педагогического училища имени Сабира (ныне Азербайджанский государственный педагогический колледж), после чего начал свою трудовую деятельность школьным учителем (1940-1942). В период Великой Отечественной войны принимал участие в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии и Германии, был награжден орденами и медалями. После демобилизации в 1946 году вернулся в Баку и поступил на востоковедческий факультет Азербайджанского государственного университета, затем обучался в аспирантуре Институте мировой литературы имени Горького Академии наук СССР. В различные периоды был заведующим отделом Азербайджанского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, старшим редактором редакции художественной литературы "Азернешр", заведующим редакцией художественной литературы типографии "Гянджлик". В 1982-1992 годах - председатель Союза ашугов Азербайджана, в 1991 году был избран членом Совета аксакалов Азербайджана.

Сам поэт называл ядром своего творчества народные предания, баяты и ашугские песни. Распространена в творчестве поэта и тема любви. На либретто "Азад" в Азербайджанском государственном театре оперы и балета имени М. Ф. Ахундова был поставлен спектакль, а на поэму «В дороге» в Театре юного зрителя - пьеса. С конца 1960-х годов занимался изучением творчества азербайджанских ашугов. Заметным вкладом в национальное литературоведение стало исследование творчества ашуга Алы, а также ашугов Сараджлы, Мирзы, Агаяра, Алескера.

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