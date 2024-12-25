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Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)

Культура Материалы 25 декабря 2024 12:06 (UTC +04:00)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер памяти выдающейся артистки, незабываемой певицы, народной артистки Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life.

Шовкет Алекперова - одна из лучших исполнительниц народных и композиторских песен, оставила после себя большое творческое наследие и школу, в которой выросли мастера национальной культуры. Ее песни, которые в свое время завоевывали широкую аудиторию, и по сей день украшают репертуар многих молодых певцов и именитых исполнителей, сыграли исключительную роль в становлении артистов. На вечере в исполнении молодых артистов прозвучали народные и композиторские песни из репертуара Шовкет Алекперовой в исполнении молодых артистов.

Шовкет Алекперова (20 октября 1922 года – 7 февраля 1993 года, Баку) была третьим ребёнком в рабочей семье из шести детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной таристкой. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали великие личности - композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения ею композиции "Карабах шикестеси" была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор, где началась профессиональная карьера певицы. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгули Сарабский.

В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии, а к 1950-м годам признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. Более 50 лет отдала во имя развития национальной музыки. В её репертуаре, наряду с песнями на азербайджанском, имелись песни на персидском, арабском и турецком языках. За свою творческую карьеру Алекперова посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Когда легендарная певица скончалась, были проведены государственные похороны с прямой трансляцией на телевидении.

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Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)
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