Молодежь выбирает песни Шовкет Алекперовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер памяти выдающейся артистки, незабываемой певицы, народной артистки Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life.

Шовкет Алекперова - одна из лучших исполнительниц народных и композиторских песен, оставила после себя большое творческое наследие и школу, в которой выросли мастера национальной культуры. Ее песни, которые в свое время завоевывали широкую аудиторию, и по сей день украшают репертуар многих молодых певцов и именитых исполнителей, сыграли исключительную роль в становлении артистов. На вечере в исполнении молодых артистов прозвучали народные и композиторские песни из репертуара Шовкет Алекперовой в исполнении молодых артистов.

Шовкет Алекперова (20 октября 1922 года – 7 февраля 1993 года, Баку) была третьим ребёнком в рабочей семье из шести детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной таристкой. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали великие личности - композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения ею композиции "Карабах шикестеси" была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор, где началась профессиональная карьера певицы. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгули Сарабский.

В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии, а к 1950-м годам признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. Более 50 лет отдала во имя развития национальной музыки. В её репертуаре, наряду с песнями на азербайджанском, имелись песни на персидском, арабском и турецком языках. За свою творческую карьеру Алекперова посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Когда легендарная певица скончалась, были проведены государственные похороны с прямой трансляцией на телевидении.

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