Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)

Культура Материалы 15 января 2025 14:00 (UTC +04:00)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
Фото: Личный архив Асмер Нариманбековой

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В UNESCO Community Association (UCA) открылась выставка La Magie des fetes d’hiver (Волшебство зимних праздников), организованная Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова в честь начала 2025 года, сообщила Trend Life руководитель ассоциации, заслуженный художник Асмер Нариманбекова.

В экспозиции представлены работы, а также фотографии азербайджанских и турецких авторов. Основная цель мероприятия - продвижение богатого азербайджанского искусства во Франции и укрепление культурных связей между двумя странами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости