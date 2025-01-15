В Париже открылась выставка азербайджанских и турецких авторов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В UNESCO Community Association (UCA) открылась выставка La Magie des fetes d’hiver (Волшебство зимних праздников), организованная Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова в честь начала 2025 года, сообщила Trend Life руководитель ассоциации, заслуженный художник Асмер Нариманбекова.

В экспозиции представлены работы, а также фотографии азербайджанских и турецких авторов. Основная цель мероприятия - продвижение богатого азербайджанского искусства во Франции и укрепление культурных связей между двумя странами.

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