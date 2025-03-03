В Музейном центре состоялся концерт-портрет, посвящённый творчеству Айдына К. Азима (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта "Музыкальные вечера в музее" Бакинского общества современной музыки и Музейного центра состоялся концерт-портрет, посвящённый творчеству композитора, профессора Айдына К. Азим, сообщает Trend Life.

Мероприятие в Музейном центре прошло под модерацией музыковеда Вафы Аббасовой. В концерте прозвучали произведения композитора: "La Makam", "Последний Ромул", "Текущая вода", "Соната-поэма" и "Сонаханым". Солисты Хумай Гасымзаде (фортепиано), Атабала Манафзаде (фортепиано), Фатима Насирли (скрипка), Эльшан Мамедов (гобой), Камиль Хусейнзаде (вибрафон).

Айдын К. Азим рассказал о жизни и творчестве, ответил на вопросы аудитории.

Айдын К. Азим обучался в 1964–1972 годах в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли) на факультете композиции (класс видного композитора Гара Гараева). В 1968–1996 годах работал на Азербайджанском государственном телевидении и радио. В 1996–2005 годах преподавал в Государственной консерватории Университета Мерсин (Турция), где основал кафедру композиции. После восстановления независимости Азербайджана аранжировал Государственный гимн. Среди произведений композитора – вокальные циклы на стихи Назима Хикмета и Вагифа Самедоглу, шесть прелюдий для фортепиано, симфонические картины "На дне жизни", симфоническая поэма "День убийства", симфоническая сюита "Плач", оперетты и многие другие произведения, ставшие ценным вкладом в музыкальное искусство. С 2005 года является профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

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