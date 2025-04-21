Вечер редких танцев в Баку - магия азербайджанского искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечер, который навсегда останется в сердцах зрителей, прошёл на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Заслуженный коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова представил зрителям яркую концертную программу под символичным названием "Редкие танцы", сообщает Trend Life.

Под художественным руководством народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева, с балетмейстерской магией заслуженного артиста Джейхуна Губадова и музыкальным сопровождением от Махира Ордубади, ансамбль раскрыл перед зрителями настоящую сокровищницу национального искусства. Вместе с ансамблем выступила хоровая группа под управлением хормейстера Наалы Барателия, а особую атмосферу вечеру подарили выступления солистов - заслуженных артистов Гюнель Шейховой, Нигяр Рзаевой, Эльнура Сулейманова, Насти Мацвейко, Руслана Гаджиева, Гочага Аскерова, а также талантливых исполнителей Сабины Арабли, Нигяр Гусейновой и Илькина Довлетова.

Танцы, наполненные духом героизма, красоты, оживали под музыку - порой вместе с вокальными номерами, создавая удивительное единство движения и слова. Каждый номер – это отдельная история, рассказанная языком тела и души, переданная с невероятной эмоциональной точностью.

В программе были представлены как произведения выдающихся азербайджанских композиторов, так и любимые народные песни и танцы.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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