Премьера в Баку с посланием никогда не отчаиваться, даже когда кажется, что всё против тебя (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Дюймовочка", приуроченная к 220-летию со дня рождения великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, сообщает Trend Life. Это событие стало настоящим подарком для всех, кто верит в силу добра, мечты и красоты.

Постановка создана по одноимённой сказке автора, чьи произведения уже более двух столетий вдохновляют детей и взрослых по всему миру. Над спектаклем работала талантливая творческая команда: режиссёр-постановщик - Айла Османова, художники-постановщики - Шахин Гусейнли и Екатерина Харитонова, музыкальное оформление – Айгюль Гулиева, ассистент режиссёра - Насиба Джаналиева, пластическое решение - Джейхун Дадашов.

Образы героев известной сказки воплотили на сцене Айдан Гасанзаде, Фарида Гурбанова, Рамиль Мамедов, Хаяла Гасымова, Ильхан Садыгов, Кёнюль Абилова, Эльгюн Яхъяев, Метлеб Абушов, Ирада Рашидова, Анар Сейфуллаев, Илаха Амирханова, Айбениз Гейдарова, Нурана Вагифгызы и Гюльбениз Лятифова.

"Дюймовочка" - это не просто детская сказка. Это трогательная история о добре, верности, смелости и надежде. Герои спектакля проходят через множество трудностей, встречают и друзей, и врагов, но главное послание, которое звучит со сцены, - никогда не отчаиваться, даже когда кажется, что всё против тебя.

Спектакль учит, что настоящая красота - в добром сердце, а счастье приходит к тем, кто умеет прощать, помогать другим и верить в чудо. Красочные костюмы, яркие декорации и живая игра актёров создали атмосферу настоящей сказки, в которую хочется погружаться снова и снова...

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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