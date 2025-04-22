Под открытым небом в Мярдякане: атмосфера - как у костра, только вместо гитары - мольберты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мярдякан. Утро. Легкий ветерок шевелит кроны деревьев, солнце осторожно касается старинных камней. Здесь, в арт-резиденции Arts Council Azerbaijan, начинается не просто день - начинается творчество, сообщает Trend Life.

В эти дни в Мярдякане поселилось вдохновение. Под акварельным небом стартовал пленэр "Açıq səma altında" (Под открытым небом), организованный НПО Arts Council Azerbaijan. Инициатором и куратором творческой встречи стал художник и искусствовед Дадаш Мамедов - настоящий маг искусства, собравший вокруг себя ярких авторов.

Этот пленэр о национальных ценностях. Участники искали вдохновение в народных орнаментах, традициях, ароматах восточных базаров, вкусах детства. Атмосфера - как у костра, только вместо гитары – мольберты. Этот проект - не просто выставка под открытым небом. Это встреча поколений, обмен взглядами и художественными техниками, разговор без слов, где мазок кисти говорит больше, чем любая речь. Мастера делились опытом, молодые - идеями. И все вместе - энергией.

В пленэре приняли участие: Дадаш Мамедов, Мяляк Аббасзаде, Ляман Гаджиева, Гусейн Кянгярли, Руслан Рустамов, Оксана Казымова, Ульвия Хейруллаева, Лейли Мусеибова, Севда Рустамова, Севиндж Гянджали, Бану Ахмедзаде, Рашида Алиева, Айдан Маммедли, Нигяр Муслимова.

Что осталось после пленэра? Конечно, картины. Но не только. Остались взгляды, ставшие глубже, дружба, начавшаяся здесь, и главное - ощущение, что культура живёт, растёт, и у неё есть также новые лица. Настоящие, живые, со светом в глазах.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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