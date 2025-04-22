Музыка как наследие! В Баку прошел юбилейный концерт к 80-летию Леонида Вайнштейна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось яркое музыкальное событие - концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения и памяти видного азербайджанского композитора, педагога, заслуженного деятеля искусств Леонида Вайнштейна (20 апреля 1945 - 20 июня 1994), сообщает Trend Life.

Это был вечер, в котором звучала не только музыка, но и живая память, глубокое уважение и любовь к творчеству мастера. Перед тем как зал наполнился звуками оркестра, публику поприветствовала доктор философии в области искусствоведения, музыковед, профессор Азербайджанской национальной консерватории Жаля Гуламова. Её вступление стало мостом между эпохами - от истоков творчества Вайнштейна до его значения сегодня.

Юбилейный вечер объединил на одной сцене лучшие силы академической музыки страны - – Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, Государственная хоровая капелла Азербайджана под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой, Детский хор "Шамс" Государственной детской филармонии, основанной заслуженным деятелем искусств Дилярой Алиевой. Особо стоит отметить художественного руководителя детского хора Айсель Мехтизаде, чья работа придала звучанию детского коллектива особую теплоту и свет.

В программе концерта прозвучали знаковые произведения композитора – "Симфониетта", Шестая симфония и "Твоя весна придёт, Азербайджан!".

Эти сочинения раскрыли зрителям масштаб музыкального мира Вайнштейна - от лирических оттенков до эпических размахов, от камерной прозрачности до мощной оркестровой энергетики. Особенным моментом вечера стала презентация книги о Леониде Вайнштейне, изданной его сыном, заместителем генерального директора и генеральным продюсером российского телеканала НТВ, членом легендарной команды КВН "Парни из Баку" Тимуром Вайнштейном. Это издание - не просто биография, а трогательный рассказ о жизни человека, посвятившего себя искусству.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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