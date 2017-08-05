Популярные фильмы до и после наложения спецэффектов (ФОТО)

5 августа 2017 14:30 (UTC+04:00)

Современное кино невозможно представить без визуальных спецэффектов, хотя выполнены они бывают настолько реалистично, что зритель зачастую и не подозревает о методах, которыми это достигается, передает hi-tech.mail.ru. Каждый фильм - это воплощение последних достижений высоких технологий.

Существует несколько основных технологий, благодаря которым возможно подобное "волшебство":

Chroma Key - актер снимается на фоне зеленого или синего полотна ткани (рир-экран), потом вместо этого полотна "ставят" изображение. Таким образом в одном павильоне можно снять практически целый фильм.

Motion Capture – "захват движения". К настоящему актеру прикрепляются специальные датчики (белые шарики или кубики), а затем на компьютере происходит анализ его движений. Актер, полностью одетый в костюм из датчиков, двигается, а затем эти данные анимации переносятся на компьютерного персонажа. Таким образом компьютерный персонаж двигается так же, как человек (плавно и физически правильно). А иногда захват движения используют локально, например, чтобы добавить настоящему актеру что-либо компьютерное — живую бороду или чешую, например.

Представляем читателям кадры из известных фильмов и сериалов до и после вмешательства компьютеров в процесс съемки.

"Игра престолов"

"300 спартанцев"

"Безумный Макс"

"Гравитация"

"Игра престолов"

"Годзилла"

"Восстание планеты обезьян"

"Мстители"

"Властелин колец"

"Гарри Поттер"

"Хоббит"

"Игра престолов"

"Матрица"

"Великий Гэтсби"

"Алиса в Стране чудес"

"Сумерки"

"Хоббит"

"Пираты Карибского моря"

"Стражи Галактики"

"300 спартанцев"

"Железный человек"

"Марсианин"

"Агенты А.Н.К.Л"

"Бегущий в лабиринте"

"Король Артур"

"Робокоп"

"Элизиум"

"Безумный Макс"

"Игра престолов"

"Люди Икс: Дни минувшего будущего"

Azernews Newspaper
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