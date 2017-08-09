Новые кумиры детей и подростков - группа Open Kids впервые выступит в Баку!

9 августа 2017 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 5 октября впервые в Баку на сцене "Электра Холл" выступит самая яркая тинейджерская группа "Open Kids", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Этот коллектив всего за 4 года своего существования покорил сердца тысяч подростков. На данный момент у группы насчитывается многотысячная армия поклонников их творчества в социальных сетях, а количество просмотров видеоклипов группы достигло отметки 100 миллионов. Их совместный клип с группой "Quest Pistols Show" под названием "Круче всех" стал одним из самых популярных хитов этого года!

Open Kids — это яркие звезды, загоревшиеся среди талантливых детей, которые светят и зажигают всё новые огни среди своих друзей, поклонников и слушателей.

Подробности по телефону: (051)303-35-40.

Официальная страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/1681954495257944/?fref=ts

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

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