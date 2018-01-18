Азербайджанский КВН ждут большие перемены (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Подошел к концу XXIX Международный Сочинский фестиваль КВН, который в очередной раз объединил квнщиков из разных стран и городов. Ведь в этом году в Сочи приехало аж 461 команд! Организация фестиваля была на высочайшем уровне, все прошло без эксцессов и провокаций, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского Клуба веселых и находчивых.



Впервые Азербайджан на фестивале был представлен сразу тремя молодыми командами - "На радость вСемь" (сборная команд Азербайджанской Лиги КВН), чемпионы АзЛиги КВН -2017 "Бангаранг", двукратные чемпионы АзЛиги КВН "АзНефть" (Государственный университет нефти и промышленности). Визит в Сочи осуществлен при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Еще год назад Азербайджанский Клуб веселых и находчивых взял курс на «омоложение» состава играющих за рубежом коллективов, поэтому в 2017 году особое внимание уделялось молодым командам Азербайджанской Лиге КВН и Юниор Лиге. Результат не заставил ждать. В 2018 уже несколько команд из Баку начинают свой путь на международный КВНовский Олимп на смену сегодняшнему поколению.

Завершившийся фестиваль в Сочи стал особенно успешным для команд «На радость вСемь» и «АзНефть».



Молодые команды не только дебютировали на сцене Сочинского фестиваля, но и приняли участие в школе КВН, конкурсе "Разминка", а команде «АзНефть» удалось занять третье место на конкурсе, организованным Университетом «Синергия». Выступление молодых азербайджанских команд было отмечено положительными отзывами редакторами и руководством ТТО АМИК.



К сожалению, четвертьфиналист Высшей лиги-2017 и обладатель малого КиВиНа, победитель "Кубка Каспия КВН- 2017" команда "Сборная Баку" не смогла завоевать заветную путевку в Высшую Лигу этого года.



"В целом все три команды выступили успешно, а для молодого поколения это был большой прорыв. Что касается "Сборной Баку", то, наверное, самое время "собирать камни". Надо понять какие причины оставили нас за бортом Высшей Лиги? В ближайшее время азербайджанский КВН ждут большие перемены. Нам, возможно, пришла пора передать эстафету молодым, и, слава Богу, мы успели подготовить достойную смену! Я не сомневаюсь, что при поддержке и зрительском понимании отечественный КВН очень скоро скажет свое веское слово", - отметил директор Азербайджанской Лиги КВН Джавид Шахбазбеков.

(Автор: Вугар Иманов)

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