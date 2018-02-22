Кто не поддался чарам Исы Багирова - за кадром шоу "Звезды под гипнозом" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск программы "Пусть говорят" на Первом канале (Россия) был посвящен новому шоу телеканала "Звезды под гипнозом", сообщает Trend Life.

Ведущим шоу "Звезды под гипнозом" является Максим Галкин, а гипнотизирует звезд - Иса Багиров, сын известной в России ясновидящей, экстрасенса, финалистки 8-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Галины Багировой из Баку.

Ведущие и участники шоу "Звезды под гипнозом" рассказали о том, что осталось за кадром.

"Рейтинги зашкаливают, скептики критикуют, но все неотрывно смотрят выпуск за выпуском. Что это - яркое шоу, мистификация или феномен, с которым трудно смириться? Кто не поддался чарам Исы Багирова, а кто испугался принимать участие в шоу, боясь, что раскроются самые сокровенные тайны?", - было отмечено в анонсе выпуска "Пусть говорят" на сайте телеканала.

В ходе программы "Пусть говорят" Иса Багиров рассказал о работе со звездными участниками, а также ввел в гипноз некоторых зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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