50 оттенков смеха бакинских юношей и девушек (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошли игры 1/4 финала Азербайджанской Юниор Лиги КВН, которые прошли под девизом «50 оттенков смеха». Юные КВН-щики настолько очаровали жюри, что было принято решение дать шанс в полуфинале абсолютно всем командам, сообщили Trend Life в пресс - службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Это команды «50 оттенков смеха» (Славянский лицей), «Ор выше гор» (школа №191), «Şəhər Uşaqıarı» (школа №18), «Папины Дочки», «Сборная 23 школы», «20 королевство» (лицей №20), «160% смеха» (Классическая гимназия №160), «Ancaq Bakida», «Дети Гор» (город Махачкала), «Спектор Смеха» (школа №7), «Антонина Абрикосовна» (школа №193) и др.

Игра выдалась великолепная, все команды постарались на славу. Директор Юниор Лиги Джавид Шахбазбеков не скрывал своей радости: "Я доволен этой игрой, результаты меня очень порадовали. Разумеется, как и во всех играх, появились новые "темные лошадки", которые неожиданно для всех показали высший уровень игры. Я очень рад и горд тем, что в нашем городе подрастает новое поколение веселых и находчивых ребят!"

Сезон Юниор Лиги является накопительным, и в этом году баллы четвертьфинала и полуфинала будут суммироваться и по итогам, 6 лучших команд пройдут в финал.

Вечер был организован при содействии Министерства образования и Министерства молодежи и спорта Азербайджана.



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(Автор: Вугар Иманов)

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