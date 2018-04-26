Российская актриса Наталья Рудова едет в Баку: "Кто куда, а мы на "Формулу 1"

26 апреля 2018 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская актриса Наталья Рудова вновь приедет в Баку на Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сообщает Trend Life.

"Кто куда, а мы на "Формулу 1". Это уже становится доброй традицией - каждый год летать к любимому Каспийскому морю на гонки! Вылетаем навстречу быстрым тачкам и солнцу!", - написала актриса на своей странице в Instagram.

Напомним, что в свой прошлый визит в Баку Наталья Рудова совершила прогулку по городу и посетила развлекательную программу в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Наталья Рудова - российская актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Татьянин день". Аудитория ее поклонников значительно возросла благодаря ярким образам в сериалах "Амазонки" и "Универ". Наталья также выступает в качестве модели и участвует в клипах самых востребованных звезд российской эстрады.

Гран-при Азербайджана “Формулы 1” состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Джани Бабаева )

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