Самые яркие моменты азербайджанцев на чемпионате мира по футболу в России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В России завершился чемпионат мира по футболу, который был ознаменован не только высокой организацией и атмосферой дружбы народов, но захватывающими баталиями. Причем, не только на футбольном поле, но и в социальных сетях. И хотя сборная Азербайджана не принимала участие в мундиале, но наши болельщики вовсю обсуждали события, давали прогнозы, делились комментариями, у каждого был свой фаворит и любимцы. Более того, самое непосредственное участие в этом принимали наши девушки, которые буквально взорвали соцсети своей гиперреактивностью. Азербайджанские болельщики стали частью мирового праздника футбола.

Представляем читателям Trend Life cамые яркие моменты азербайджанцев на ЧМ 2018.

Легкая рука азербайджанского мальчика

Юный Муса Аллахвердиев стал одним из тех детей, кто вышел на матч открытия Россия- Саудовская Аравия. Причем, Муса вышел на поле рука об руку вместе с Юрием Газинским, тем самым, который открыл в счет в матче и положил начало успешному выступлению. Как известно, матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Отметим, что дети, которые выходят вместе с футболистами, попадают на матч благодаря благотворительным акциям или конкурсам.

Football for Friendship

В преддверии ЧМ 2018 в Москве прошла Международная детская социальная программа "Футбол для Дружбы", который реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. В этом году Азербайджан представил 12-летний голкипер команды "Vətən" Джонатан Фергюсон, который родился Баку. Его поддержала дизайнер Гюльнара Халилова. На турнире он выступил в одной команде с представителями Коста-Рики, Кыргызстана, Сент-Люсии, Лаоса и Коморских островов. Азербайджан также представила юный журналист – 12-летняя ученица бакинской школы Рена Алиева. В Football for Friendship приняли участие 1450 детей и взрослых из 211 стран и регионов мира. Цель проекта - развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран.

Наша звезда открывает и закрывает мундиаль

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов принимал участие на грандиозных гала-конецртах, посвященных открытию и закрытию ЧМ 2018. Он выступил на сцене вместе с мировыми звездами - Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Фабио Сартори, Жак-Грек Белобо и Дмитрий Ульянов.

Азербайджанец построил два стадиона

Российский бизнесмен, уроженец Баку, президент Crocus Group Араз Агаларов к прошедшему в России первому в истории чемпионата мира по футболу имеет самое прямое отношение. Его компания стала генподрядчиком строительства двух стадионов для ЧМ-2018 – стадиона в Калининграде и Ростове-на-Дону.

Нигериец из Нахчывана

Спорт действительно сближает народы. Корреспондент Trend, который находился в Волгограде, совершенно случайно встретился с нигерийцем Odigie Samson Joe. Как оказалось, он учится на медицинском факультете Нахчыванского государственного университета. Он стал скандировать «Азербайджан! Азербайджан! Я из Нахчывана, из Шарура…» и исполнил строчку из песни Тунзали Агаевой «Горжусь тем, что я – азербайджанец». Кстати, Одиги очень хорошо говорит на азербайджанском языке и с большой любовью отзывается о месте, где учится, о нашей стране. А видео буквально взорвало соцсети.

Поцелуй русской болельщицы в прямом эфире

Наши телеканалы активно освещали чемпионат. И если комментатор ATV Сянан Шафизаде и другие активно делились фото и селфи, то с ведущим передачи "Bol Futbol" Общественного телевидения Азербайджана Агшином Сабироглу произошел интересный случай. После победы сборной России над Испанией во время репортажа Агшина и прямого эфира с Красной площади …одна из болельщиц подбежала к нему и поцеловала его, чем вызвала массу восторженных откликов в соцсетях.

Флешмоб на Красной площади

В преддверии финала Франция-Хорватия представители азербайджанских общественных организаций Москвы и Московской области устроили музыкально-танцевальный флешмоб на Красной площади. Выступления с азербайджанскими песнями и танцами привлекло большое внимание не только россиян, но и многочисленных туристов, которые охотно присоединялись к акции.

Среди болельщиков мундиаля было много азербайджанцев

Болельщики со всего мира приехали, чтобы поддержать свои команды. Эмоции зашкаливали. И невозможно не заразиться этой футбольной лихорадкой. Хотя сборная Азербайджана и не принимала участие в мундиале, но наши болельщики верят, что и для нас наступит этот радостный момент.

(Автор: Вугар Иманов)

