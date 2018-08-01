Актер Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру новый автомобиль

Актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала подарил каскадеру Таноаю Риду, с которым он снимается уже более 15 лет, собранный на заказ полноразмерный пикап черного цвета. Об этом, как передает ТАСС, актер сообщил на своей странице в Instagram.

"Рид [во время съемок] сломал много своих костей, множество раз растягивал сухожилия и рвал связки. В общем он крутой мужик", - написал Джонсон. "Он все делал лишь с одной целью - предоставить зрителям самый лучший кинофильм в мире", - добавил актер.

Последние 16 лет Дуэйн Джонсон работает исключительно с одним каскадером, который также является его двоюродным братом. Дублер номинировался на звание "Лучший каскадер года" в США 10 раз и удостоился этой награды трижды.

Многократный чемпион мира по рестлингу, Джонсон сыграл в таких блокбастерах, как "Царь скорпионов" (The Scorpion King, 2002), "Геракл" (Hercules, 2014), "Широко шагая" (Walking Tall, 2004) и многих других. По версии журнала Forbes, за период с середины 2015 года по лето 2016 года он заработал $64,5 млн, заняв на тот период первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира. В декабре 2017 года на Аллее славы Голливуда была открыта именная звезда Дуэйна Джонсона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.