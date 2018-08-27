Названы лучшие смартфоны 2018 года (ФОТО)

27 августа 2018 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Американское издание Business Insider составило топ-5 лучших смартфонов 2018 года по соотношению цены и качества. Все эти смартфоны работают под управлением операционной системы Android 8, поддерживают возможность установки двух SIM-карт, имеют большой дисплей с диагональю около 6 дюймов и значительный запас оперативной памяти, но отличаются дизайном корпуса, набором разъемов и некоторыми другими функциями, а также ценой.

Возглавил список китайский OnePlus 6: эксперты отметили качественную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 Гб оперативной памяти. Плюсами этого гаджета также называются аккумулятор с технологией быстрой зарядки и особая версия Android - Oxygen OS. Далее следует Galaxy Note 9 с 6,4-дюймовым OLED-экраном, хорошей камерой и мощным аккумулятором. В комплекте с устройством идет обновленный стилус S Pen, а особенностью этого гаджета является большой объем встроенной памяти - до 512 гигабайт.

Своим вниманием специалисты не обошли и флагманский смартфон Samsung Calaxy S9, ставший, по мнению авторов рейтинга, самым красивым из существующих.

В топ-5 также попали LG G7 Thinq, напомнивший экспертам «Android-версию iPhone X, однако на несколько сотен долларов дешевле», и Moto G6 от Motorola, который является самым бюджетным гаджетом из списка.

В рейтинг не вошли iPhone 8 и iPhone X - эти гаджеты были представлены в 2017 году. Однако издание напоминает, что уже в сентябре должны появиться три обновленных смартфона от Apple. Кроме того, Business Insider рекомендует дождаться октября, когда, предположительно, анонсируют Google Pixel 3.

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