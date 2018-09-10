В Баку пройдет вечер юмора Азербайджанской телевизионной лиги КВН

10 сентября 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 22 сентября в 19.00, состоится 1\8 игра сезона 2018 года Азербайджанской телевизионной лиги КВН, организованная при поддержке Министерства образования и Министерства молодёжи и спорта, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанской региональной лиги.

Билеты можно приобрести во всех кассах Баку.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, ATV

КВН (Клуб весёлых и находчивых) - телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д. КВН - это глоток свежего юмора, это возможность веселым и находчивым себя показать и на других посмотреть, а сколько нынешних звезд телевидения выходцы именно с этой колыбели.

(Автор: Вугар Иманов)

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