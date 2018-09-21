Из Ватикана в Баку - расследование самоубийства молодой монахини (ФОТО, ВИДЕО)

21 сентября 2018 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, за 2 дня до премьеры прошёл показ фильма ужасов "Проклятие монахини" в формате Dolby Atmos, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

"Проклятие монахини" окутывает себя слишком большим количеством тьмы, из-за чего находится на грани кошмарной абстракции. В кинотеатре царила атмосфера ужаса с оригинальными декорациями, использованными в фильме. Среди гостей были популярные актеры Руфат Назар, Ислам Мехралиев, репер и телеведущий ABD Малик и другие.

Также зрители показа смогли насладиться музыкой, фуршетом и напитками.

Режиссёром фильма ужасов является Корин Харди. В актёрский состав входят Таисса Фармига, Шарлотт Хоуп, Бонни Ааронс, Джонни Койн, Ингрид Бису и другие.

Сюжет фильма: когда в уединённом монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик той самой демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

(Автор: Джани Бабаева)

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