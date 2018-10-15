Российский вейкбордист прокатился по азербайджанскому Мертвому морю (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку посетил известный российский спортсмен, атлет Red Bull Никита Мартьянов, который является 13-кратным чемпионом России по вейкбордингу, стабильно входит в топ-тройку лучших на чемпионатах Европы по данной дисциплине и в топ-пятерку – на мировых чемпионатах, сообщили Trend Life организаторы визита.

Вейкбординг – это одна из наиболее интересных, увлекательных, экстремальных и современно-модных дисциплин. Вэйкборд (от английского wake – кильватерная волна от катера, board – доска) – водный вид спорта, основой которого является движение по поверхности воды за катером, гидроциклом или лебедкой на доске. Это динамичный, яркий и невероятно захватывающий вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику с выполнением трюков и прыжков, это комбинация сноуборда, скейта, серфинга и водных лыж. Помимо обязательных выступлений на чемпионатах, Никита часто организовывает показательные выступления в уникальных природных зонах мира, которые очаровывают его своей исключительностью и незаурядностью.

Так случилось и в этот раз. Узнав, что в 15 км от Баку по дороге на Сумгайыт, в поселке Масазыр находится одно из 9 розовых соленых озер мира, он прибыл в Азербайджан для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство на глади этого водоема. Большое соленое озеро, носящее такое же имя, как и поселок, - его главная достопримечательность, своего рода, азербайджанское Мертвое море. Концентрация соли там такая, что ни одна живность в нем не водится. А если смотреть на озеро свысока, то оно даже будет точно такого же цвета, как Мертвое море, слегка коричневатого. Соль можно добывать в жидком состоянии (из воды) и в твёрдом. Это озеро - источник сырья для соляной фабрики, расположившейся на берегу с 2010 года. Примерный запас соли составляет 1735 миллионов тонн.

"Это был уникальный, ни на что не похожий опыт. К сожалению, мне не удалось показать всего, на что я способен из-за крайне малой глубины водоема. Воды было так мало, что она скорее играла роль небольшого слоя смазки между доской и солью. Но я очарован получившимися кадрами, как, думаю, и будут очарованы и все те, кто увидит отснятую нами работу. Это был мой первый приезд в Азербайджан, и я влюбился в эту страну, в красоту ее столицы, в гостеприимство ее жителей и в блюда местной кухни. Так что я обязательно еще раз сюда вернусь для осуществления более масштабных проектов", – поделился впечатлениями 29-летний спортсмен.

В виду невозможности задействования катера из-за небольшой глубины водоема, а также большого содержания необработанной соли в воде, разъедающей оборудование, в качестве основного источника тяги был использован грузовик.

(Автор: Вугар Иманов)

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