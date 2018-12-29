Любовный гороскоп на 2019 год

Овен

Планеты, покровительствующие любви в этот год решили ваш знак зодиака обойти стороной. На несколько ближайших лет это направление жизни не будет являться для вас приоритетным, пишет astropoint.ru. Вам предпочтительнее направить свою энергию в материально-созидательное русло. Три года Сатурн находился в созвездии Весов, что подвергло серьезной проверке прочность отношений в семейных парах Овнов. Выстоять удалось только самым прочным бракам, которые тоже испытали многие неприятности, разочарования и размолвки. С 15 октября 2019 года ситуация начнет меняться в сторону улучшений. Одинокие Овны могут посмотреть по сторонам и наметить себе спутника жизни, никаких ограничений нет. Выбирайте для себя лучшее, ни в чем не сомневайтесь, все неприятности Сатурн забрал с собой. Любовные волнения и неурядицы будут присущи представителям других зодиакальных знаков, а Овен наравне со Львом останутся с холодной головой и не занятым никем сердцем. Отсутствие покровительствующих любви планет в гороскопе Овна в марте 2019 года некоторым образом будет компенсировано прохождением через 5 и 7 дома астероида. Это благоприятно повлияет на эмоциональную сторону в ваших отношениях с противоположным полом. Самое начало года не предвещает Овнам абсолютно никаких любовных всплесков или спадов. Избежать нескольких неприятных моментов, таких как выяснение отношений, вы можете, не допуская недомолвок по отношению к своему партнеру. Вы быстрее сможете понять друг друга, если будете обсуждать многие аспекты жизни, не ограничиваясь межличностными отношениями внутри семьи. Берегите чувства дорого вам человека. Февраль и март. В этот период на ваших глазах будут находиться розовые очки, избавившись от которых в апреле, вы будете сильно разочарованы некоторыми своими знакомыми, хотя два предыдущих месяца вы могли ими сильно восхищаться. Если ваш супруг не принадлежит к вашему знаку зодиака, он может помочь более адекватно оценить ваших знакомых. Примите его точку зрения во внимание, чтобы потом разочарование не стало очень болезненным.

Любовь преодолеет все неприятности. Весной ваши силы будут многократно увеличены сразу несколькими планетами, которые будут работать над устройством вашей судьбы. Призванная к вам этими планетами положительная энергия сделает более легким эмоциональное восприятие, что облегчит одиноким Овнам поиск своей второй половины.

Летом две воинственно настроенные планеты – Уран и Марс, внесут сумбур в отношения семейных пар. Не всем Овнам удастся выйти из семейных баталий без потерь. Любите друг друга, а выяснение отношений оставьте планетам. В сентябре, октябре, вы постараетесь сочетать любовь и профессиональный круг интересов. Это поможет вам познакомиться с влиятельными людьми, и даст свежий импульс в отношениях с партнером. Для некоторых Овнов в этот период вполне актуально заключить брак с иностранцами.

Телец

Неблагоприятному влиянию Сатурна в созвездие Скорпиона приходит конец с окончанием 2018 года, а 2019 год наступающий, позволит реализовать давно вынашиваемые планы. В первой половине года в любовных отношениях никаких встрясок не предвидится, все будет протекать в режиме похожем на презентацию "идеальная пара". Штормить начнет во второй половине года, благодаря вновь активизировавшемуся Сатурну. В этот период придется изрядно потрудиться в работе над собой и над вашими с супругом отношениями. Вам необходимо побыть и семейным психологом и требовательным тираном, серой мышью и затмевающим все остальное – солнцем. Не хотите, чтобы семья распалась – меняйте роли, пока не поймете, какая тактика наиболее подходит для вашей семейной пары. В этот период вам предстоит испытать яркую гамму из эмоций и чувств. Исключить из списка можно только скуку, на нее времени не останется. Взглянули на своего спутника жизни под другим углом, обнаружили свои ошибки и заблуждения относительно своего избранника, выбрали новую тактику общения с любимым и вперед по жизни вместе с ним и реальным видением картины жизни.

Тельцы, состоящие, в браке длительное время ощущали охлаждение и напряжение в отношениях. Оживить отношения можно в период с 11,09 по 07,10-2019 года. В это время покровительствовать вам будет Венера.

Второй раз Венера посетит вашу астрологическую карту 22 июля и пробудет с вами до 16 августа. В этот период вы сможете удачно познакомиться или влюбиться. Встреча с новым человеком в этот период времени может привести к заключению счастливого брака. В этот год подобные решения надо принимать быстро и без колебаний. В вашей астрологической карте на 2019 год нет подходящих, благотворно влияющих планет, которые способствуют тщательному построению отношений. Сатурн очень неоднозначная планета. Некоторые могут трактовать ее появление, как знак не предвещающий ничего хорошего. Это не так, ведь он провоцирует конфликты, выходя из которых, человек становится немного мудрее и даже сильнее духом. А людям, которые преодолевают себя на уровне принятия решений, Сатурн сулит сильные эмоциональные всплески в любовных отношениях, которые только укрепляются под воздействием этой своенравной планеты.

С самого начала года рекомендуется посетить одно грандиозное или несколько небольших мероприятий, способных зарядить вас энтузиазмом и работоспособностью на весь последующий год. Мероприятия в другие сезоны могут вызвать у вас негатив или скуку, но никак не поднимут ни ваше настроение и самооценку. Общаться лучше со старыми друзьями и знакомыми. Новые приятели могут преподнести вам неприятный сюрприз, потому что не всегда первое впечатление оказывается верным.

Осень готовит вам встречу с давним знакомым. Прежние чувства могут вспыхнуть с прежней силой. Неженатые Тельцы могут изменить свой статус в период с октября по ноябрь включительно.

Близнецы

Воздействие 5-го и 7-го домов астрограммы Близнецов будет слабым, что свидетельствует о некоторой нейтральности в сфере любви и брачных взаимоотношений. Последние три года Сатурн принуждал вас к поиску постоянства в чувствах, эмоциональному равновесию, серьезности в любовных отношениях. Вы будете стремиться к верности. Близнецы большие любители флирта, это обстоятельство приносит популярность и приводит к привлечению большого количества новых знакомств.

Последнее время, наверное, окружающие удивлялись, произошедшим в вас изменениям. Ушли в сторону любовные приключения, вы предпочли стабильные отношения с единственным партнером. Уроки Сатурна не прошли даром, и вы научились быть ответственными в близких отношениях. В будущие годы вы продолжите ценить преданную любовь, флирт уже не будут для вас приоритетными.

Два промежутка 2019-го отмечены как время, когда вы испытаете особые чувства к вашему партнеру. Одинокие смогут найти настоящую любовь, семейные почувствуют особую близость в отношениях со своей половинкой. Эти периоды с 16 августа по 11 сентября (Венера в Весах в 5-м доме) и с 7 октября по 5 ноября (Венера пересечет Стрельца в 7-м доме). В 4, 5 и 9-м месяцах из-за финансовых разногласий отношения могут немного охладеть.

В первом полугодии, взаимоотношения сложатся сентиментально, доверительно и даже в некоторой степени идеализировано. Отдельным представителям Близнецов предстоит узнать тяжесть расстояния для любви, возможны разлуки из-за обучения или работы. С июля, ваше внимание отдалится от личных интересов, и сфокусируется на чувствах партнера. Взаимоотношения станут более нежными и эмоциональными.

Рак

Если говорить про год Свиньи, то он станет отличным для этого знака зодиака в сфере любовных отношений. Но слишком значимые события в этом году не будут означать, что он пройдет весьма просто. Необходимо приложить множество усилий, чтобы побороться за свое счастье. На протяжении нескольких лет многие Раки ощущали позитивные тенденции благодаря Плутону в Козероге. В 2019 году отношения с близким человеком, претерпят некоторые перемены. Отношения, которые были уже сформированы, станут форматироваться в течение всего 2019 года, пройдя через существенные изменения.

В связи с тем, что Плутон конфликтует с Ураном, то отношения в браке нельзя будет назвать устойчивыми. Они будут носить неожиданный и радикальный характер. Стоит также воздержаться от борьбы за власть и лидерство в отношениях ведь ситуация может полностью привести к утрате контроля. Довольно резкие эмоции в определенной ситуации могут выйти наружу.

Если же в этом году будут заведены новые отношения, то они будут довольно интенсивно развиваться, будут связаны с экстримом по принципу любовь-ненависть. Когда присутствует Сатурн в зоне любви, то это является не самым лучшим событием. Это дает возможность смотреть на любовь более рационально, довольно сдержанно, без романтизма и искренности.

В 2019 году нужно будет стать более дисциплинированным и серьезным. Этот знак зодиака не станет гнаться за флиртом и приключениями. Поэтому Рак постарается найти более серьезные и длительные отношения, которые вполне могут быть проверены временем. Не стоит испытывать страх перед любовью, так как в связи с ним риск закрытия пути к сердцу увеличивается.

В 2019 году Венера придет в вашу зону любви с 16 августа и останется там до 11 сентября, и посетит зону брака с 5 ноября по 31 декабря. Это наиболее приемлемые периоды года для одиночек либо тех, кто желает насладиться теплом и любовью с партнером. Связь Сатурна и Плутона в любовных отношениях может привести к напряженному климату. Но также содержит в себе и массу положительных преимуществ. Воздействие Плутона способно укрепить отношения. Но это весьма проблематично. Сатурн выступает за крепкие связи, а также возможное появление в жизни прошлой любви. В июле, когда Юпитер станет пересекать знак Рака, станет повышаться мотивация поиска спутника жизни.

Лев

2019 год Свиньи обернется для Львов интересными событиями в сфере любви. Но, с 13 марта 2019 в жизни произойдут события, что есть результатом ваших прошлых действий. Влияние Венеры Львов в год Свиньи не обойдет стороной, но не будет таким сильным как в прошлом. Хоть сама планета можно сказать, самая главная по сантиментам и любви. Не все так плохо. На вашей личной жизни отразиться "Астероид брака", что оставит надолго глубокий след. В год Свиньи для Львов большая вероятность создать крепкие узы брака или отношения, что потом перерастут в надежный брак. Это еще не все сюрпризы. Вы увидите, что в вашем окружении есть человек, что все эти года питает к вам сильные чувства.

Неожиданные знакомства на старте года, по-видимому, перерастут в те отношения, о которых вы всегда мечтали. Но, узнав о чувствах других к себе, не будьте холодны с другими.

Солнце пройдет через территорию любви и брака с 1 января по 19 января 2019 года и с 22 ноября по 21 декабря 2019 года. Именно в данный промежуток времени можете рассчитывать на взаимность от вашей будущей второй половинки. Не опасайтесь показать собственные чувства.

Все-таки, в 2019 году воздействие Венеры вас полностью не покинуло и во время (особенно сильная половина человечества) с 7 октября и по 5 ноября 2019 года и с 2 по 26 февраля 2019 года пройдет сквозь ваше пространство любви и супружества. В данный отрезок времени можно открыться любимому человеку без боязни быть высмеянным и непонятым. Также это самые удачные дни для заключения брака.

Год Свиньи будет вас соблазнять на всякие необдуманные поступки. Не поддавайтесь такому искушению. 2019 год подарит множество легкомыслия, романтики и будет проверять вас на постоянство, любовь, мужество и взаимопомощь. Уделите много внимания общественным мероприятиям, это хороший шанс завязать полезные и долгоиграющие знакомства, возможно даже любовные. Также эти знакомства могут принести много долгоиграющих контрактов. Возможны разочарования в бизнес- партнерах и своих близких. Главное, не принимайте это близко к сердцу. Такие ситуации наладятся сами собой. За всей этой суматохой не забывайте о своих близких и друзьях.

Если охарактеризовать год в целом, то это яркий год связанный с контактами противоположным полом, хороший сентиментальной душевной атмосферой, что в принципе вас не оставляла и в предшествующих годах.

Дева

Грядущий год Свиньи сыграет значительную роль в амурных и супружеских отношениях. В конце года Нептун будет переходить в 7-й дом астрограммы Девы, тем самым оказывать влияние на личную жизнь представителей этого знака. А вот Плутон, находящийся в 5-м доме астрограммы Девы, благоприятно будет воздействовать на отношения любовного характера. Но стоит учесть, что пересекаясь, влияние Нептуна с воздействием Плутона придадут амурным делам нотки накала и неожиданности. Для Нептуна характерно внесение в брачный союз путаницы и обмана.

2019 год покажет, что, несмотря на четкое понимание своих целей, очень часто ваши желания находятся за гранью реальности. Кроме этого, год Свиньи отличится тем, что вы окажетесь под очарованием людей, дающих заманчивые обещания и не желающих их воплощать в жизнь. На разоблачение обычного флирта, коварности и обмана придется потратить немалые усилия. В любом случае вам можно найти и положительные моменты. Часто Нептун подготавливает для своих подопечных трудности и испытания, которые при правильной интерпретации станут помощниками в поиске благоверного. 2019 год для Дев может открыть горькую правду. Анализируя отношения нужно основываться на реальных фактах, а не строить мечты и надежды.

Противоречия Плутона с Ураном сильно повлияют на личные отношения Дев. Деньги и совместное имущество могут стать объектом ссор с близким человеком. В год Свиньи большое значение имеет умение достигать компромисса. Чтобы сохранить стабильные отношения, придется отодвинуть личностные интересы на второй план.

В период с 26 февраля по 22 марта, а также между 1 ноября и 31 декабря Венера протянет Девам руку любви. Но, несмотря на это, с 22 декабря 2019 года стоит соблюдать осторожность в романтических отношениях, из-за возможных разочарований и предательств.

Год Свиньи обучает нас мудрости, хладнокровию и терпению. Разочарования и предательства нужно принимать с достоинством. Сатурн, находящийся в Скорпионе, а также Плутон – в Козероге подскажут, как под влиянием ситуации действовать бдительно и со здравым смыслом.

Два события, произошедшие 27 июня, станут причиной важных изменений в гороскопе. Речь идет о вхождении Юпитера в знак Рака и о последующем вхождении Меркурия в этот же астрологический знак. Это время может характеризоваться страстностью, оживленностью. Настроение будет стремительно изменяться. Но важно в момент эйфории контролировать свои действия.

Весы

В 2019 году влияние Урана на знак Весов дает о себе знать, несмотря на не особо заметные изменения в отношениях со второй половинкой. Год Свиньи знаменуется решением главнейшего вопроса о крепости брака, отношений, стабильности. Планета Уран характеризуется важными для вас переменами. Она принесет сдвиг в брачные отношения, при этом ставя под вопрос немаловажную стабильность и комфорт. Уран даже станет противоречив с Плутоном, который много лет приносил в дом и семью уют. Уран же заставит поменять мнение о своей второй половинке и изменить к ней отношение. Вы уже не будете столь подчиняться отношениям, как раньше, станете более независимыми. Весы обязательно найдут и покажут, какими должны быть отношения, смело внесут в них свои изменения. Вполне возможен вариант, начать жизнь с чистого листа из-за неудачных моментов из своей предыдущей жизни и личных отношений.

Некоторые люди под знаком Весов в 2019 году примут решение разорвать свой брак впоследствии наскучившей рутины, однообразия и застоя в отношениях. Здесь либо вы найдете силы внести яркие изменения в вашу совместную жизнь, либо поставите жирную точку и смело все разорвете.

Венера, которая покровительствует над Весами в год Свиньи, ни в коем случае вас не оставит. С 2 по 26 февраля она раскроет новые благоприятные возможности в любовных отношениях, а с 22 марта по 15 апреля этого года у вас новые интересные тенденции в браке.

Нельзя не отметить, что 29 марта 2019 года станет особым днем в жизни Весов, а все из-за вхождения Венеры и Солнца в планету Уран. В этот день вы можете получить неожиданное признание в любви или предложение руки и сердца. Нужно хорошенько к этому подготовиться, чтобы оно не застало вас врасплох. И, конечно же, перед принятием столь важного решения, его нужно хорошенько обдумать. Новые любовные отношения не должны вас пугать просто расслабьтесь и с радостью переживайте эти приятные моменты.

Благоприятными месяцами для новых знакомств и курортных романов являются май и июнь 2019 года.

Скорпион

В 2018 году домом Любви правил Нептун. Продолжая господствовать и в 2019 году Нептун способен обновить любовные отношения. Если в 2018 году в эмоциональном плане все бурлило и горело, то в 2019 году, с февраля месяца, вы будете склонны к идеализации чувства любви, за этим, как правило, последует горечь разочарования. Виной этому будет скорей всего не ваш партнер, а вы сами, благодаря своему необдуманному подходу и неправильным поступкам. Партнер окажет вам даже некую услугу, отрезвив вас и указав на ваши иллюзии и заблуждения. Главное в этот период года — реальное отношение к жизни. Вам должно хватить мудрости оценить ситуацию и признать свои ошибки.

Есть вероятность того, что в год Свиньи вам выпадет много работать. Вы станете усиленно строить свою карьеру. А что касается любви, то вам будет не до нее. Но Свинья вам может преподать урок, после которого вы поймете, что не стоит так поступать. Самое главное в наступающем году все воспринимать реально и не строить никаких иллюзий, какой бы сферы вашей жизни это не касалось.

Если вы хотите чтобы в 2019 году вы нашли настоящую любовь, то надо к этому приложить все свои усилия. Ваша мечта может осуществиться благодаря планете любви — Венере, которая будет проходить по вашей любовной орбите с 26 февраля по 22 марта, и потом с 15 апреля по 9 мая. Не упустите свой шанс.

Дата 28 февраля знаменательна тем, что в этот день имеется большая доля вероятности того что, при пересечении зоны любви сразу двумя планетами Нептуном и Венерой, его Величество Амур выпустит свою стрелу, которая заденет ваше сердце. Вместе с тем пребывание противоречивой планеты Нептун в Рыбах наряду с творческим и душевным подъемом может привести к разочарованию в своих чувствах. Запутаться в своих любовных чувствах вы можете скорей всего осенью или весной, когда обычное заигрывание со стороны партнера может вами восприниматься как проявление любовных чувств.

Осторожность во всем — вот кредо 2019 года. На вашем пути могут повстречаться нечистоплотные и непорядочные люди, которые могут обмануть. С 27 июня, когда в знак Рака вступит Юпитер, необходимо тщательно обезопасить себя.

В 2019 году у Скорпионов появятся чувства глубокие и настоящие. Они могут захватить вас полностью, и это заметит все ваше ближайшее окружение. Если вы одиноки и мечтаете встретить свою единственную любовь, то год Свиньи может сложиться весьма удачно, но только во втором полугодии.

Стрелец

Планетой отвечающей за зарождение любви является Уран. Она станет благоволить Стрельцам в течение всего следующего года. Этот период будет насыщен различными переменами и любопытными сюрпризами. Весь предстоящий год Уран будет находиться в борьбе с Плутоном. Это касается и денежных вопросов. Представители Стрельцов как никогда будут способны проявлять интерес к деньгам и через большие их траты смогут завоевать благосклонность любимого человека. Что докажет ценность для вас данных отношений. Смешение двух практически несовместимых стихий любовной и денежной может стать выигрышным вариантов для этого огненного знака зодиака.

Отдельные Стрельцы имеют возможность повстречать человека, который имеет способность вносить разнообразие и новизну в нежные отношения. Уран, находящийся в Овне, оказывает непредсказуемое влияние на любовь, однако в 2019 году, даже разочарованные в ней люди имею возможность открыть для себя новый аспект в отношениях подобного рода. Появится реальный шанс встретиться с человеком, который повысит эмоциональный градус ваших отношений, что приятно вас удивит. У Стрельцов будет велико желание испытать все прелести любви и полноценной жизни. Чем свободнее вы будете выражать свои чувства и эмоции, тем ярче будут ощущения от таких отношений.

Благоприятный фон, создаваемый Юпитером для Стрельцов, который будет действовать в течение пяти первых месяцев, даст возможность его представителям чувствовать защищенность своих семейных и деловых отношений, а значит, в этой области Стрельцам будет способствовать удача. Для одиноких Стрельцов, также велика вероятность, встретить свою вторую половину, с которой они разделят радости и печали. И это может произойти до двадцать шестого июня.

Люди, имеющие стабильные отношения и удовлетворенные ими в начале года будут понимать друг друга с полуслова. В вашей жизни наступит время счастливого взаимопонимания.

Весна является периодом любви. Вы сможете в полной мере насладиться водоворотом чувств и бурей эмоций в этот период расцвета природы и жизни. Венера будет покровительствовать вам с двадцать второго марта по пятое апреля и с девятого мая по третье июня. В этот период Стрельцам гарантировано наслаждение жизнью, добротой и взаимопониманием.

Когда Венера и Уран будут в знаке Стрельца, вам станет сопутствовать везение во всем. То же самое ждет представителей этого огненного знака и 28 мая. В этот день также возможно все. В это время можно без опасения заключать брачный союз.2019 год для Стрельцов является удачным в партнерских отношениях, особенно в первом полугодии. Это связано с нахождением Юпитера в Близнеце. Это время запомнится вам надолго обилием романтики и любовных эмоций. Но если вы не готовы принимать серьезные решения, то можно отложить решение вопроса до летних месяцев.

Неприятные моменты могут возникнуть в будущем году несколько раз. Это май и сентябрь. Вы будете чувствовать себя особенно уязвимо. Действия партнера будут вызвать удивление и шок, и вы поставите под сомнение продолжение этих отношений. Но это время нужно для того, чтобы убедится в серьезности ваших чувств и в полном доверии друг к другу. Поэтому не стоит драматизировать имеющиеся разногласия.

Козерог

Хорошие новости есть для одиноких Козерогов. Год Свиньи – отличный год для вступления в брак. Есть отличная возможно создать настоящую крепкую семью, в которой будет прекрасное взаимопонимание у партнеров. Созданию семьи благоприятствует Юпитер, который войдет в знак Рака – символ слияния мужского и женского начал, материнства. А конкретнее, это произойдет 26 июня. И начиная с этого времени, вы можете назначать свадьбу. Женатым козерогам Юпитер может подарить большую удачу в ваших отношениях. Вы будете сотрудничать, контактировать со своей половинкой и получать от этого только позитивные эмоции.

В этот период Козероги обладают всеми необходимыми качествами, которые так нужны для укрепления семейных отношений, улучшения вашего взаимопонимания с партнером по браку. Те представители знака, которые ищут свою любовь, с большой вероятностью могут встретить надежного, понимающего партнера во второй половине 2019 года. Те Козероги, которые уже имеют вторую половинку, но еще не оформили свои отношения официально, также получат хорошую возможность сделать это в 2019 году. Помимо этого, если у вас есть отношения с противоположным полом, но они тяготят вас, вызывают только негативные эмоции, или вы разочаровались в своём партнёре, потеряли к нему доверие, смело можете расставаться с этим человеком. Не бойтесь одиночества, потому что вторая часть 2019 года дарит вам отличную возможность найти того, кто действительно нужен, с кем будет комфортно, и вы захотите построить серьёзные отношения.

В год Свиньи будут в вашей жизни периоды, когда ваши любовные отношения будут для вас на первом месте. Вы буде много времени уделять своему партнеру. Планета любви Венера будет управлять теми объектами, которые символизируют вашу любовь и брак. Следует отметить очень важный для вас день. Он может принести невероятную удачу, потому что важные планеты в этот день начнут вхождение в поле брака. И это все будет происходить 19 июня 2019 года. Теперь перечислим важные периоды: 15 апреля – 9 мая, 3 июня – 27 июня 2019 года.

Взаимодействие солнца, чувственной планеты любви Венеры, и активного, энергичного Марса весной будет благоприятствовать яркому развитию вашей любви весной. Все это будет достаточно серьезно, на высоком уровне. Козероги, не имеющие серьезных отношений, будут по максимуму наслаждаться флиртом с противоположным полом.

Во второй период года на Козерогов будут влиять три планеты: Юпитер, Марс и Сатурн. Благодаря Юпитеру вы будете более открытыми и эмоциональными, что поможет вашим взаимоотношениям с половинкой расцвести, стать более глубокими и преданными. С другой стороны, во вторую часть лета Марс будет агрессивно себя проявлять и помешает благополучному развитию взаимоотношений. Между вами и вашей половиной будет царить атмосфера соперничества.

Есть вероятность, что в этот период вы поссоритесь с родственниками на длительное время. Вас может также одолевать сильная ревность и чувство собственничества и, вообще, все эмоции вы будете выражать интенсивнее, чем обычно. Когда этот период пройдет, все более или менее встанет на свои места, напряжение уйдет. Это будет в сентябре. Возможно, благодаря влиянию Сатурна, вы начнете контактировать с новыми людьми. Отношения с друзьями и товарищами на работе будут для вас понятнее и проще, чем с близкими людьми.

Водолей

Год Свиньи для Водолеев будет романтичным, первые полгода 2019 года Водолеи будут переживать те же эмоции, что и пережили во второй половине 2018 года. В начале 2019 года лучше строить любовные отношения и принимать приглашения от знакомых, ведь может именно там вам удастся встретить свою судьбу. Юпитер, характеризуется как планета удачи, и она будет весь год оказывать на вас положительное воздействие в социальном плане и в любовных отношениях. Но сама история любви зависит только от вас, вы должны как можно больше общаться с людьми в начале 2019 года, чтобы в его второй половине точно не быть одиноким.

Но и это еще не все, отношения со второй половинкой будут сильно развиваться, и год Свиньи будет полон эмоциональных переживаний. Время с 9 мая по 3 июня и с 27 июня по 22 июля 2019 года обещают для Водолеев быть незабываемыми, так как в эти периоды чувства партнеров будут просто вспыхивать от любви. В конце мая Юпитер и Венера сходятся в зоне романтики и любви, поэтому 28 мая считается самым счастливым днем в жизни влюбленных. Если вы еще одиноки, то самое время ходить на свидания и устраивать романтические вечера. В этот день Водолеи особенно пользуются популярностью у людей.

Особенно благоприятным временем для построения отношений является май и июнь. Именно в эти месяцы Водолеи наполнены вдохновением и мотивацией для того чтобы восполнить свои эмоции и подарить частичку себя другому человеку. Также в эти месяцы люди становятся открытыми, смелыми и проявляют инициативу во всех делах.

Вторая половина 2019 года для Водолеев более удачный период для построения серьезных и долгих отношений, потребность в любви только увеличивается, а отношения становятся значительно глубже и искреннее. Меркурий который командует в июне и июле постарается вам помочь сделать правильный выбор в пользу того или иного человека, именно он учитывает такие качества как взаимопонимание и уважение, что очень ценно в отношениях между парнем и девушкой.

Марс начинает господствовать в июле и августе, изъявляя все больше агрессии, такая ситуация сможет нарушить отношения между семейными парами, где хоть один член является Водолеем. Но нужно помнить, что в семье самое главное – это взаимопонимание, не поддавайтесь эмоциональным переживаниям, иначе можно наломать много дров.

Переход Урана в созвездие Овна повлияет как на семейные отношения, так и на социальные. Благодаря своему окружению, вы сможете кардинально изменить свою жизнь или представление о ней. Во второй половине года у Водолеев появится много молниеносных идей и возможностей. Благоприятное время для обучения или для смены работы, некоторые займутся писательской деятельностью или публичными выступлениями. В любом случае вас ждут приятные перемены, так что не упустите свой шанс.

Рыбы

Добрые вести принесет будущий год романтичным представителям этого знака. С 26 июня Юпитер будет находиться в знаке Рака, и с этого периода Рыбам уготовано сильное трепетное чувство настоящей любви. Покровительствующий вам Юпитер как бы оживит вас и принесет новые перспективы в любовных начинаниях. Если большая светлая любовь еще не вошла в вашу жизнь, то, примерно с середины 2019 года, вам стоит начать ее искать. Тогда будет дан старт двенадцатимесячному периоду, очень благоприятному для близких отношений, как для любви и романтики, так и для крепкой дружбы.

Астральная карта такова, что она подсказывает наличие счастливой любви, близких отношений, но признаков того, что эти взаимоотношения смогут закрепиться на всю жизнь, нет. Возможно, что именно этим летом вы как в омут с головой броситесь в приятные переживания, такие, какие бывают только в юности. Если у вас сейчас уже есть пара, то подготовьтесь к самому сказочному периоду.

Очень важно, что планета любви Венера в 2019 году пересекает участок любовных отношений и брака весь этот год, и особенно в пределах этих дат от 3 июня - 27 июня; 22 июля -16 августа. В эти периоды очень возможны значительные перемены в любовной жизни Рыб.

В 2019 году Рыбы будут активно принимать участие в жизни окружающего их социума и с очаровательной непосредственностью пользоваться вниманием окружающих. Но ваше сердце будет приковано к единственному избраннику, которого вы искренне и крепко полюбите. Если нынешние отношения Рыб трудны и невыносимы, если есть потребность в новых отношениях, доброе влияние Венеры поспособствует им в эти важные дни.

Один из самых ярких и впечатляющих дней в 2019 году ожидается для Рыб 19 июня. В этот день Солнце будет очень близко к Юпитеру, и это признак приближения счастья. Вероятно, в июне Рыбам представится тот самый шанс, которым со всей энергией и жизненной силой нужно постараться воспользоваться. Он откроет для вас весьма удачные и подходящие изменения в жизни.

Астральная карта 2019 года такова, что судьба сулит вам подлинную любовь, а вы, в свою очередь, не бойтесь идти судьбе навстречу и быть счастливыми. Планеты Венера и Нептун благосклонно вдохнут в Рыб свое обаяние, а также щедро поделятся с вами тайной обольщения и романтикой. Астральная близость данных планет достаточно высокая, но вы не должны принимать это серьезно. Если вы почувствуете сильную влюбленность, в период от февраля до июня, то вполне возможно, что любовь эта – всего лишь мираж.

С июля же ваши новые отношения, уже с большой долей вероятности станут гораздо энергичнее, и могут перерасти в долгую, горячую любовь. Но необдуманные поступки на волне эмоций могут привести к непредсказуемым и неприятным последствиям. И снова причиной раздора могут стать финансовые вопросы могут быть деньги или власть, какие-либо убеждения личного характера. Возможно, вы слишком многого будете ожидать, и требовать от любимого вами человека. Но опасайтесь переплетать ваши романтические отношения с денежными вопросами.

Помните, что не так важны истоки конфликтов и обид, знайте, что терпимость и дипломатический настрой помогут вам справиться с любыми самыми спорными вопросами. По достоинству оценить лучшие качества ваших друзей позволит пришествие Плутона. Оно посодействует в добром развитии ваших дружеских отношений. А друзьям придется в 2019 году несколько раз приходить вам на помощь в разрешении затруднительных ситуаций. В 2019 году старайтесь по возможности чаще прислушиваться к своему внутреннему голосу, интуиции и смело доверяйте ее рекомендациям.

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