Гороскоп карьеры на 2019 год

Овен

В этом году Овны будут озабочены вопросами карьеры и профессиональных достижений, чему немало поспособствует тот факт, что Плутон в 2019 году будет проходить через вашу, так называемую, зону карьеры. Однако не ждите только успехов – неудач тоже будет хватать с избытком, пишет astropoint.ru. Тот же самый Плутон в созвездии Козерога ввергнет вас в пучину сомнений, связанных с профессиональной сферой, поэтому Овнам придется держать себя в "ежовых рукавицах", чтобы не дать слабину и не сорваться. Хорошей новостью можно считать то, что негативное взаимное влияние Урана и Плутона в год Свиньи наконец-то сойдет на нет. Предоставляя Овнам возможности для новых профессиональных свершений, однако, не нужно бросаться в омут с головой - присущая всем представителям знака порывистость и горячность может сослужить плохую службу на работе, став причиной кризиса и различных недопониманий. Будьте особенно внимательны с середины апреля по конец сентября – вы наиболее подвержены риску неудачи в профессиональной сфере и трениям с начальством. Лучшим временем для карьерного роста в 2019 году станет начало января – конец февраля и с конца августа до конца сентября.

Телец

В 2019-м году Тельцы могут позволить себе немного расслабиться и не ждать заметных изменений в рабочей сфере. Год Свиньи не подарит вам видимых забот, но и не предоставит легкого шанса для повышения по карьерной лестнице. Вполне уместно назвать этот период в жизни Тельцов нейтральным и не контрастным.

В 2018-м году Сатурн оказывал исключительно негативное влияние на людей, рожденных под знаком Тельца. Но в 2019-м наблюдается выход Сатурна из рабочей и домашней сферы. Именно поэтому год Свиньи можно охарактеризовать как год, лишенный волнений и мрачных мыслей, касающихся трудового фактора.

Существуют определенные временные отрезки, на которых сильно ощущается влияние Венеры на Тельцов. Это исключительно благоприятное влияние. 19 января -26 февраля, 16 августа – 11 сентября, 22 сентября – 23 октября. Именно в эти дни вас ждёт удача и приятные сюрпризы, которые позволят в полной мере почувствовать на себе подъем в профессиональном спектре.

Близнецы

В карьеру Близнецов 2019 год внесет заметную долю разнообразия. Развитие отношений с коллегами становятся более нестабильными, неустойчивыми. Те, кто уже успел обзавестись работой должны быть готовы к расширению списка обязанностей, сопровождающемуся стрессами. 18-е февраля станет началом испытания на прочность. Условия труда и даже специализация под влиянием Сатурна могут вызывать огромную неприязнь. Достаточно продержаться до 8 июля и все встанет на свои места. Остальным придется столкнуться с дополнительными трудностями при поиске рабочего места.

Год Свиньи ознаменует наступление карьерной зрелости с искренним пониманием коллег и уважением начальства. 2019 – лучший год для достижения высшего уровня знаний и умений без конфликтов, просто пересмотрев свои взгляды. Лучших условий для профессионального роста не существует. Солнце с Меркурием готовы оказать дополнительную поддержку с 5-го февраля вплоть до 20-го марта. Сатурн раскрывает скрытый потенциал, выпуская на свободу всю возможную производительность.

Рак

В этом году Плутон вступит в конфликт с Ураном. Это может повлиять на изменение вашего социального статуса. Вас могут вынудить покинуть занимаемый вами пост или понизить в должности. В период конфликта планет ваша профессиональная репутация пошатнется. Но то, что сначала шокирует, может привести к головокружительным взлетам. Уран будет благотворно влиять на ваш карьерный рост на протяжении всего 2019 года. Отлично пойдут профессиональные дела, начатые в предыдущем году. Вам удастся с блеском окончить все начатые проекты, несмотря на помехи. Во второй половине года действие Урана усилится, и ваши карьерные дела пойдут в гору. В год Свиньи вам лучше посвятить себя карьере всецело, потому что именно то, что вы сделаете в этот год, длительное время будет надежным фундаментом для вашего финансового благополучия, и дальнейшего карьерного роста. Не надо пугаться кардинальных перемен. Все что ни делается – к лучшему. В период с 12 марта по 14 апреля 2019 года у Раков откроется второе дыхание, и гонка за лидерство продолжиться с новой силой. В этот период вы сможете доказать свою профессиональную ценность и незаменимость. С азартом берясь за любые дела, и не брезгуя никакой работой, Раки будут щедро вознаграждены. Признание не заставит себя долго ждать.

Лев

Планета Плутон, которая находится в зоне вашей занимаемой должности, способствует ее не устойчивости. Не помешало бы обратить внимание на период, который будет длиться с 12 апреля по 20 сентября 2019 года. Возможно, будет так, что вы сможете ощутить воздействие жестоких проверок и предположите, что выхода из ситуации не существует. В случае утраты контроля над происходящим вас будет ожидать эмоциональная нестабильность, и даже кризис. Карьера Льва в 2019 году характеризуется "переменами", которые не будут подчиняться вам. Миновать их вряд ли удастся.

Плутон с Ураном, которые находятся в конфликте между собой, будут способствовать кардинальным изменениям в вашей жизни. Год Свиньи предвещает борьбу за власть с сотрудниками и начальством, но вам следует преодолеть ее, потому что вы не сможете контролировать ситуацию. Желательно в 2019 году забыть о личных амбициях, если вы не хотите потерять свою должность и стремитесь к продвижению по карьерной лестнице. Прикладывая усилия к изменениям рабочей обстановке, изменению взглядов начальства, вы можете оказаться в тупике. Следует быть вежливым и корректным, когда пытаетесь донести кому-то свои взгляды.

Дева

Для Дев первая половина 2019 года должна быть благоприятной по отношению к карьерной деятельности. Юпитер будет покровительствовать делу вплоть до 26 июня и за счет этого могут произойти серьезные перемены в жизни людей рожденных под знаком Девы. Ведь в этот период, начинает строиться ваша репутация и имидж, за счет этого ваш социальный статус измениться в лучшую сторону и стать стабильным.

В 2019 году нужно воспользоваться каждой возможностью, которую дарит вам судьба на пути к богатству, нужно быть решительным и активным только так можно добиться каких-то успехов в своей профессиональной деятельности. Именно в год Свиньи можно проявить все свои навыки и таланты, а именно смышленость, организаторские способности и, конечно же, ваш настрой.

В период с мая по июнь ваши возможности будут невероятно сильными, все это будет происходить с вами из-за положительного настроя Юпитера, в этот период вам удастся проявить свои организаторские и личные качества. Но только в порыве своей успешности не стоит забывать о вещах, которые могут показаться вам мелочью. Если вдруг вы не станете обращать на это внимание, то весь процесс вашей успешности может незаметно рухнуть. Юпитер очень хорошо помогает в 2019 году тем людям, чья профессиональная деятельность связана с путешествиями, журналистикой, правоохранительными органами, автомобилями и образованием.

Весы

Год Свиньи принесет обладателям знака Весы много существенных достижений в области карьеры. Покровители знака Нептун и Юпитер своим воздействием будут содействовать карьерному и профессиональному достижению Весов. В этом году Нептун наделит вас воображением и творческим процессом, позволяющим употребить их для приобретения высоких навыков в работе.

Но он несет поспешность, суматоху и беспорядок. Из-за этого вам необходимо будет корректно распланировать свои действия, воспринимать реальность такой, какой она есть. Представителям Весов нужно будет разграничить карьерные достижения и личную жизнь, причем карьере нужно будет уделить больше внимания.

Начиная с 26 июня 2019 года, Юпитер зайдет в знак Рака, это многократно увеличит шансы подняться по карьерной лестнице. С этого момента вы будете легко преуспевать во всех делах и получать повышения по службе. Вы почувствуете жизнерадостность и уверенность в достижении намеченных целей.

Скорпион

Большое количество событий в карьере ждет Скорпионов в 2019 году. Заключенные долгосрочные соглашения будут выгодными, если будут правильно выбраны условия сотрудничества. Старайтесь внимательно относиться к этому. Компромиссы будут способствовать прогрессу. Все ваши желания и стремления вы сможете воплотить в жизнь в год Свиньи. Действие планеты Нептун будет способствовать развитию Скорпионов, занимающихся творчеством, их деятельность будет на вершине в этом году. В год Свиньи будьте настроены на лучшее, верьте в себя и тогда вы сможете подняться по карьерной лестнице. В феврале и марте 2019 года в вашей голове возникнет множество идей и планов. Особенно важным это окажется для творческих натур, они будут наполнены вдохновением. Вторая половина марта и апрель 2019 года принесут Скорпионам большое количество работы, эти месяцы будут отмечены серьезной активностью. В год Свиньи, вообще, не нужно бояться, активно работать, но и не стоит чересчур перегружать себя. Верьте, что вы обязательно со всем справитесь.

Стрелец

Год Свиньи для Стрельцов будет нейтральный, то есть никаких сильных перемен в этом году не ожидается. Хотя 2019 год считается для Стрельцов годом сотрудничества и объединения это говорит о том, что отношения между сотрудниками будут благоприятными и приветливыми. Самым сложным месяцем для стрельцов в 2019 году будет май, так как именно в этот период возможно конкуренция и борьба за тот или иной статус. Никакого карьерного роста в этом месяце не предусмотрено точно, самое главное это суметь сохранить свое рабочее место. Нужно полностью посвятить себя работе, проявить свою организованность и коммуникабельность.

В июле 2019 года Стрельцы должны дипломатично относиться к своим коллегам для того чтобы избежать ответственности. Если вы будите весь год проявлять интерес к работе, то вы тем самым расширите круг своих знакомств, познакомитесь влиятельными людьми, которые вам пригодятся в жизни, также вам удастся завести покровителей и союзников. Сатурн сулит упорство, которое незаменимо для успешности.

Козерог

К радости всех представителей данного знака, в первой половине года Свиньи их ожидает успех в делах, связанных с профессиональной деятельностью. Поскольку Козерогам в этот период благоволит Юпитер, заряжая их энтузиазмом и свежими силами, даруя возможность получить долгожданное увеличение зарплаты, повысить свой социальный статус, а Сатурн и Марс помогут развить и проявить их организаторские таланты. Козерогам в этот период посчастливится завязать прочные деловые отношения с влиятельными людьми, которые наверняка способствуют продвижению по службе. А люди этого знака, которых не устраивает их должность и обязанности на данный момент, могут пуститься на поиски работы своей мечты. Особенно плодотворным будет конец весны и начало лета. Впрочем, дальше не все будет так радужно – уже со следующей половины года на работе вас могут огорчить досадные недопонимания с начальством и коллегами.

Водолей

Как утверждают звезды в 2019 году, людям, рожденным под знаком Водолея, не придется беспокоиться о своей карьере. Все будет складываться, как нельзя, лучше. Водолеев неизбежно ожидает успех. Ваши амбиции будут удовлетворены, а, следовательно, улучшится положение в коллективе. Этому в полной мере поспособствует Сатурн.

Карьерная лестница не будет иметь "ухабов", как на старом месте работы, так и при устройстве на новую работу. Людям, родившимся под знаком Водолея, удастся показать себя во всей красе, не только с профессиональной точки зрения, но как личности. Наиболее благоприятные дни ожидаются в январе, феврале. Но самыми эффективными будут октябрь и ноябрь. Именно от Сатурна Водолеи получат особую благосклонность, которая станет наградой за приложенные усилия.

Свинья всегда непредсказуема. Потребуется не испытывать ее терпение, не вступать в конфликты. Такая сложная ситуация ожидается в последние летние месяцы. Возможно, придется сдерживаться, не теряя самообладания, либо подумать о внесении изменений в свою профессиональную деятельность. Если выбор будет верным и обдуманным, то можно говорить о карьерном росте.

Рыбы

Рожденным под знаком зодиака Рыб, 2019 год сулит стать многообещающим. Год Свиньи является плодотворным периодом для умственной и духовной работы, эффективного сотрудничества, требующий безупречной сноровки и опыта. Вы обладаете способностью уговаривать и привлекать необходимых людей с целью поддержки ваших позиций в профессиональных действиях. Путешествуя в 2019 году, вы получите прекрасный шанс обрести новые предприимчивые союзы. В год Свиньи сочетание искренности и гибкости поможет вам подняться по карьерной лестнице. Планета Плутон способствует обеднению амбициозных и эффективных планов. Благодаря своим способностям и опыту, вы найдете союзников и покровителей. Планета Нептун настроит вас на творческий лад, способствуя реализации планов профессиональной деятельности. Планета Юпитер окажет поддержку во втором полугодии 2019 года, используя благоприятные обстоятельства, для максимальной реализации творческого мастерства и потенциала. Для начальства вы будете выглядеть в выигрышном варианте, что способствует созданию опоры в новой карьерной жизни.

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